El alegato de Jorge Javier a favor de las mujeres: "Qué cosas han tenido que aguantar y qué poco se han quejado"

A pocos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, ha dedicado la última columna de su blog de Lecturas a las mujeres.

El rostro de Telecinco ha recordado cómo se comportaban él, sus hermanas y su madre con su padre, quien necesitaba siempre de su ayuda para ponerse unas gotas en los ojos, pues padecía glaucoma.

"Ahora que me las he tenido que poner yo mismo y he visto lo rematadamente fácil que es incluso para un tío tan torpe como yo, no entiendo cómo mi padre, que era tan mañoso, no se las ponía él", ha reflexionado el catalán.

Las siguientes líneas del texto contienen una segunda anécdota: "Otra cosa muy extraña también sucedía cuando se duchaba. Al finalizar, entreabría la puerta del lavabo y decía: 'Mari, la toaaalla'". "Me fui de casa a los veinticinco años y no recuerdo que jamás se preparara él solito la toalla y la muda".

"Qué cosas han tenido que aguantar las mujeres y qué poco se han quejado. Gracias a ellas somos más libres, más solidarios, más modernos", ha expresado Vázquez al respecto.

Después, ha lanzado un dardo contra Vox, partido contra el que ya se ha llegado a enfrentar tanto en las redes sociales como en los platós de televisión de Sábado Deluxe y Sálvame.

"En este país ha abundado durante muchísimos años el hombre heterosexual cafre y machista. Hubo una época en la que parecía que intentaba reciclarse, pero ahora ha venido la ultraderecha a susurrarle que se estaba amariconando y el hombre de pelo en pecho portador de valores eternos resurge de su podrido discurso para emponzoñar el ambiente", ha opinado.

"Dicen que tras la pandemia se producirá una réplica de los felices años veinte donde triunfarán las ganas de vivir y el gusto por el sexo. Ojalá España se convierta en una sucursal de Sodoma y Gomorra, Santiago Abascal en su aparcacoches y Macarena Olona en la señora de la guardarropía", ha zanjado.