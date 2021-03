Después de la noticia de que Isa Pantoja y Asraf Beno se van a convertir en marido y mujer el próximo 26 de junio, muchos son los detalles que se están dando a conocer a lo largo de estos días, como el vestido o la localización de la ceremonia.

A pesar del revuelo de los últimos meses por culpa de la polémica entre su hermano, Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, a la pequeña del clan parece que las cosas le van viento en popa.

Pero los rumores sobre la mala relación con sus suegros le está haciendo este momento un poco más agridulce. Por ello ha hablado del tema en directo este viernes durante El Programa de Ana Rosa.

Isa Pantoja habla de cómo es la relación con la familia de Asraf y de si acudirán a la boda: "Conmigo tienen una relación normal" #AR5Mhttps://t.co/FntVxhmF54 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 5, 2021

"Tengo buena relación con ellos, más con su madre, pero ahora no puedo quedar todo el rato, porque solamente venimos dos veces al mes aquí y yo una vez a la semana y tampoco tengo tiempo para mucho, pero con ellos me llevo muy bien", ha comenzado explicando en el plató.

Además ha llegado a asegurar que los padres de Asraf han respetado todas y cada una de las decisiones que han tomado: "Igual para ellos su deseo ha sido que fuera según sus creencias".

"Hasta donde yo sé no hay ningún problema, van a venir a mi boda, son muchos, y no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo tengo muchas ganas de ver al resto de la familia", ha añadido.

De manera sincera, la colaboradora también ha reconocido que no sabe "la situación que tiene Asraf con su padre" pero ha confirmado su presencia en el enlace.

"Ellos nunca han dicho nada malo de mí y yo tampoco he hablado de ellos, porque al final les resulta incómodo que vengan a preguntarles por su hijo, pero como me dijo el otro día: 'Por mi hijo hago lo que sea'", ha acabado por sentenciar la hija de la tonadillera.