Tamara Falcó defiende a las infantas por su vacunación en Abu Dabi: "Han aprovechado su posición de privilegio"

Tamara Falcó dio mucho que hablar este jueves, y no solo por haberse convertido en la marquesa de Griñón, sino también por su opinión acerca de la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dabi el pasado 6 y 7 de febrero, durante una visita a su padre, el rey emérito.

Fue en El hormiguero donde Falcó compartió su opinión sobre la polémica que envuelve a las infantas, y sobre la que ya han opinado rostros de la política, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; o del mundo del corazón, como la empresaria y expareja de Felipe Froilán, Mar Torres.

"Yo no soy infanta, pero si yo o cualquiera de mi familia o mis amigos van a Dubái y les ofrecen una vacuna, que la cojan. Si es que lo que no tenemos es acceso a vacunas", avanzó la colaboradora del espacio conducido por Pablo Motos.

"Han aprovechado su posición de privilegio"

Tras sus palabras, la periodista Cristina Pardo respondió con rotundidad. "No es lo mismo", le espetó, antes de que Juan del Val, también colaborador en el programa, se sumara a manifestar su descontento: "Ellas han dicho que lo han hecho para ver su padre con mayor facilidad".

"Hombre claro, el resto no podemos ir a ver a nuestros padres ni con facilidad ni sin facilidad. Me parece que hay un trasfondo aquí... creo que las infantas son republicanas. O son unas inconscientes que no saben el daño que le pueden hacer a su hermano, o se lo quieren hacer", añadió el escritor.

"Ellos no son una familia normal, y por lo tanto no pueden actuar como actuaría una persona normal. Estas personas, lo siento, pero tienen que tener un comportamiento ejemplar porque si ellas no respetan a la institución, nadie tiene por qué hacerlo", volvió a intervenir la presentadora de Liarla Pardo.

"¿Pero qué hay de no ejemplar en vacunarse si encima hay una vacuna más en España para otra persona? No se ha colado ninguna cola en España, eso sería lo ilegal. Hemos hablado muchísimas veces de altos cargos que lo han hecho, y ellas no", respondió, por su parte, Falcó.

Además, la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó destacó que no se trataba de "algo ilegal": "No le ha robado la vacuna a nadie. Esa es la diferencia. ¿En qué te ha afectado a ti, Cristina, que se hayan vacunado?". Y, después, añadió: "Han aprovechado su posición de privilegio para hacer algo que los demás no podemos hacer".

"Ahora mismo hay viajes a un montón de países donde te puedes vacunar. Eso es así", sentenció la duquesa de Griñón antes de que Pablo Motos decidiera dar por finalizada la conversación en la mesa de debate.