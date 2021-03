Madrid mantiene esta semana el toque de queda a las 23.00 y el cierre perimetral de cuatro municipios

La Comunidad de Madrid mantiene esta semana el toque de queda a las 23.00 horas y la prohibición generalizada a las reuniones en casas entre no convivientes. También continúan como hasta ahora los aforos limitados en bares y restaurantes. Este lunes no empiezan nuevos cierres perimetrales de zonas básicas o municipios, aunque sí continúan algunos de los que ya había dictados y se levantan otros.

Los municipios de San Sebastián de los Reyes, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Villanueva del Pardillo siguen confinados, al menos, hasta el próximo lunes 15 de marzo. También hasta esa fecha está cerrada la zona básica de salud de Marie Curie, en la localidad de Leganés.

Los vecinos de esas zonas, casi 391.000 personas que representan el 4,7% de la población de la región, solo podrán salir de los municipios y el área básica por causas justificadas, como laborales, educativas o médicas, entre otras.

De las restricciones pueden olvidarse, desde este lunes y después de varias semanas conviviendo con ellas, los vecinos de las zonas básicas de Vinateros-Torito (Vicálvaro), Andrés Mellado (Chamberí) y General Oraá (Salamanca), todas ellas en la capital; y también en la localidad de Hoyo de Manzanares. La Consejería de Sanidad decidió el viernes levantar las limitaciones en estos puntos por su favorable tendencia epidemiológica.

En toda la región continúa estando vigente la prohibición generalizada a las reuniones entre no convivientes en las casas porque siguen siendo el foco de ocho de cada diez contagios, según Sanidad.

Asimismo, se mantienen tal y como estaban los horarios de la hostelería y las condiciones en las que permanecen abiertos estos locales. Bares y restaurantes continúan con aforos limitados del 50% en interiores, donde las mesas son de un máximo de cuatro personas y no hay servicio de barra, y al 75% en las terrazas, donde puede compartir mesa seis comensales.

El cierre de los negocios sigue siendo flexible siempre que no sea más allá de las 23.00 horas, aunque no se admiten nuevos clientes desde las 22.00. La mascarilla es obligatoria siempre que no se esté comiendo y bebiendo y se pide que se mantenga buena ventilación en interiores en todo momento.