Almeida: "Demasiados reyes de España han muerto en el exilio y no creo que Juan Carlos I no merezca volver"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, valoró este viernes que “ya demasiados reyes de España han muerto en el exilio”, por lo que no cree que el rey Juan Carlos “no merezca” volver a su país, aunque es “una cuestión que le corresponderá a él” cuándo retornar desde Emiratos Árabes.

En una entrevista en Servimedia, Almeida dijo que “pronto es un concepto indeterminado”, cuando se le preguntó si piensa que la vuelta del Rey emérito a España se producirá en breve. “A mí no me gustaría que no volviera a España el rey Juan Carlos”, se ratificó.

Para Almeida, el Rey emérito "salvó la democracia"

En cuanto a la nueva regularización fiscal por 4,4 millones de euros del Rey emérito, Almeida indicó que “obviamente cuando se habla de regularizar lo que se está haciendo es legalizar una actuación irregular y eso no lo puede negar nadie”. “Nadie puede negar que efectivamente aquí el proceso de regularización fiscal es porque hay una serie de fondos que han tenido que aflorar”, recalcó.

“Todos sabemos que en las obligaciones fiscales todos tenemos que ser iguales”

Remarcó que “todos sabemos que en las obligaciones fiscales todos tenemos que ser iguales” a la hora de “cumplir”. Dicho esto, aseguró que “no” disminuye su admiración por la labor que ha hecho Juan Carlos I como monarca. “Me parece que hizo una labor extraordinaria, lo digo sinceramente”, aseveró.

Rememoró que el rey Juan Carlos pasa a tener “los plenos poderes” tras la muerte del dictador Francisco Franco y que se “despoja” de ellos para ir a una democracia en la que él tiene “un papel representativo” y “simbólico”, sin tener apenas “capacidad ejecutiva alguna”. Y, al mismo tiempo, se dota de la Constitución que recoge que todos sus actos han de ser refrendados por el Gobierno.

“No se deja margen de actuación alguna, salvo cuando tuvo que hacerlo, que fue el 23-F”, subrayó Almeida, para quien Juan Carlos I aquel día “salvó la democracia”. Por tanto, “mi valoración del papel institucional del rey Juan Carlos es gracias porque me parece impecable lo que hizo” y “nos ha dado los mejores 40 años de nuestra historia”.

Así las cosas, el portavoz nacional del PP defendió que “no cabe confundir conductas personales con la institución”, que con el Rey emérito estuvo “perfectamente representada”. Dicho lo cual, “no se puede negar que obviamente ha habido una regularización fiscal y que por tanto ha habido una conducta irregular”, apostilló.

"Desde una parte del Gobierno se está dilapidando a la Casa Real"

El alcalde de la capital también se mostró preocupado por el hecho de que “desde una parte del Gobierno se esté dilapidando la imagen de la Casa Real”, dado que “nunca había pasado hasta este momento” que desde el propio Ejecutivo de la nación se iniciase una “campaña de difamación contra la monarquía”, dijo en clara alusión a Unidas Podemos.

“Tenemos el mejor Rey en el peor momento para España”

A su juicio, “no es lógico” que esto pase en una coalición de gobierno, mostrándose molesto de nuevo con un partido como Podemosque “abiertamente quiere acabar con la monarquía porque sabe que es la piedra de bóveda de todo nuestro sistema institucional” y “la piedra sobre la que se fundamenta también la Constitución de 1978”.

Para Almeida, más allá de las opiniones e inquietudes que puedan suscitar las actuaciones del Rey emérito o de las infantas, tranquiliza que España tenga un “grandísimo Rey”.

“Felipe VI está haciendo un papel muy bueno en unas circunstancias políticas e institucionales como difícilmente se habían dado en España prácticamente desde la transición de la dictadura a la democracia”. Por todo ello, el portavoz nacional de los populares llegó a la conclusión de que “tenemos el mejor Rey en el peor momento para España”.