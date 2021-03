Margarita del Val alerta del riesgo de relajar restricciones: "Nada de empezar la desescalada cuando se achata la curva"

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, las comunidades autónomas han empezado a relajar las restricciones, animadas por la mejora de las cifras de contagios. Sobre la relajación de medidas ha alertado la viróloga e investigadora del CSIC Margarita del Val, quien ha apostado por la prevención para evitar nuevas olas y que aumente de nuevo la presión en un sistema sanitario muy castigado.

En una entrevista en La Vanguardia, Del Val se ha mostrado partidaria de apostar "por salud y por economía, como Australia y Nueva Zelanda". En este sentido, ha explicado: "Nos cuesta lo mismo bajar 500 metros de la montaña de casos en cada oleada, que bajar toda la montaña de una vez ymantenernos en poquísimos casos con poquísimos muertos y con poquísimo impacto sobre la salud general de la población porque podremos seguir operándonos de todo aquello que necesitamos", ha indicado.

Por este motivo, prosigue la viróloga, "si ahora bajáramos a los 50 casos por 100.000 habitantes que está proponiendo el Ministerio de Salud, y que ya proponía el anterior ministro en otoño, evitaríamos la muerte de miles de personas que están a punto de vacunarse", sostiene.

Según la investigadora del CSIC, "eso lo podemos hacer". "Vamos a bajar, nada de empezar la desescalada cuando se achata la curva", ha advertido.

Asimismo, Del Val ha avisado que esta no será la última pandemia que viviremos: "¿Puede haber más pandemias? Sí, porque está habiendo saltos de animales a seres humanos regularmente. Solo en China ha habido cada dos años una nueva gripe aviar muy letal. No es nada difícil predecir que va haber otra pandemia. ¿Cuándo? No lo sabemos", ha manifestado.

Sobre la pandemia actual, la investigadora ha defendido que "hemos aprendido muchas cosas", aunque no está "segura" de que esto haya servido de lección de cara a la próxima pandemia. "¿Estamos preparados para la siguiente? No estoy segura. La salud pública no se está reforzando ni se está invirtiendo en ella. Se está de nuevo, oleada tras oleada, cargando todo a la resistencia de los hospitales, cuando se tendría que combatir a nivel de prevención para que no hubiese este número de casos. Una vez que eso se para, no se tendría que ver afectada ni la atención primaria, que se ha visto también desbordada. Lo hemos fiado todo a que los hospitales aguanten", ha lamentado.

Por este motivo, la viróloga ha resaltado la importancia de "invertir más en investigación y tener más investigadores preparados para enfermedades infecciosas y para vacunas y antivirales, porque la investigación no se improvisa".

Su apuesta pasa por hacer "una vigilancia epidemiológica importante a nivel genómico para ver qué está ocurriendo". Del Val ha añadido que "ahora se hace con el coronavirus, por eso se encuentran tantas variantes. Hay que hacerlo a nivel silencioso, sin alarmar, pero que los científicos tengamos constancia y podamos reaccionar", ha indicado.