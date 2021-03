Tal día como este domingo 7 de marzo, pero hace un año, a siete días de que se decretara el primer estado de alarma para luchar contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de la covid-19, España contabilizaba 430 casos de contagios detectados y 10 fallecimientos. Un año después, estas cifras han superado el imaginario de cualquier ciudadano: hoy Sanidad suma más de 3,1 millones de contagios y 70.500 muertos.

Entonces la incidencia se situaba en 0,78 casos por cada 100.000 habitantes (si bien la capacidad de detección era aún muy deficiente) y al menos once personas se encontraban ingresadas en una unidad de cuidados intensivos, según el informe del Ministerio emitido el día 6 de marzo (entonces aún no habían comenzado con la periodicidad diaria).

Con estas cifras, el Gobierno aseguraba que "el riesgo global para la salud pública en España se mantiene en moderado" y mantenía activado el "escenario de contención" (nivel 1).

Número de contagios y muertes detectadas por covid el 7 de marzo de 2020 en España. DSN

Según reza en el informe correspondiente al 7 de marzo de 2020 elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, "del total de los casos notificados existe alrededor de una quincena de situaciones en las que, por el momento, no se tiene identificado el origen. Es previsible que en las próximas horas esta cifra se reduzca". Por desgracia, no fue así.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde se registraba un mayor número de casos, entre otras medidas, reforzó la plantilla de trabajadores de los diferentes centros y servicios sanitarios y decretó el cierre temporal de más de 200 centros de mayores, tal y como recoge el citado informe.

Primer evento 'supercontagiador'

Por otro lado, el contagio múltiple de unas 60 personas que habían asistido dos semana antes a un funeral en Vitoria obligó a poner en cuarentena "manzanas completas" de un pequeño barrio de la localidad riojana de Haro. Ese fue el primer gran foco de propagación del coronavirus conocido en España.

El miedo al contagio y la precaución comenzó a notarse en el turismo. La caída de las reservas para las vacaciones de Semana Santa llevaron a estimar hace un año caídas del 15% de la facturación anual del sector, que comenzó a observar un descenso "significativo" de las prerreservas para el verano. Más tarde veríamos que el turismo del verano pasado fue básicamente dentro del territorio nacional. De hecho, en 2020, el gasto generado por visitantes extranjeros se desplomó en un 78,5%.

Por otro lado, Vox celebraba su asamblea general de 2020 en Vistalegre, en la que quedó patente el liderazgo de Santiago Abascal. Un día después se celebraría la manifestación del 8-M. Los eventos multitudinarios todavía no se habían prohibido, pues aún no se había comunicado que la transmisión comunitaria estaba descontrolada. Por entonces, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se resistía a ser concreto: "Si mi hijo me pregunta si puede ir (a las marchas del 8-M), le diré que haga lo que quiera".

Tampoco había llegado el cierre de centros educativos. De hecho, ese 7 de marzo de 2020 se detectó un caso positivo en el colegio al que acuden la princesa Leonor y la infanta Sofía, y se anunció que ambas acudirían el siguiente lunes con normalidad a su centro, el Santa María de los Rosales de Madrid. Ese caso se sumaba a otros que se habían registrado esa semana en diferentes centros educativos de la Comunidad de Madrid y en los que han resultado afectados tanto profesores como alumnos.

A nivel internacional

El total de casos confirmados a nivel mundial, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 7 de marzo de 2020, ascendía a 102.132 contagiados y 3.488 fallecidos -hoy son ya 116 millones y 2,5 millones, respectivamente-. Los países donde se registraba entonces un mayor número de muertes eran: China (3.072), Italia (197), Irán (124) y Corea del Sur (44).

Hace un año el Gobierno italiano prohibía las entradas y salidas de la región septentrional de Lombardía a y otras 11 provincias cercanas como una de las nuevas medidas para limitar la difusión del coronavirus que ya había causado 233 muertos y 5.061 infectados en todo el país. El decreto también establecía el cierre de todos los gimnasios, piscinas y centros termales, así como museos, centros culturales y estaciones de esquí, mientas los centros comerciales deberían estar cerrados los fines de semana y la clausura de los colegios se prorrogaba hasta el 3 de abril.

En EE UU, el país más afectado por la pandemia, ese sábado se contabilizaban 19 muertos por esta enfermedad y más de 370 casos, 21 de ellos en un crucero que se mantuvo en cuarentena en el mar frente a la Bahía de San Francisco (California) con al menos 3.500 personas a bordo.

En China, por primera vez desde enero, se registraba un aumento de casos de coronavirus por debajo del centenar, un incremento considerablemente menor de los miles de nuevos infectados diarios que llegaron a diagnosticarse en las primeras semanas de la epidemia. Hace un año, Pekín se mostraba más preocupada por el aumento de los contagios que comenzó a llamar "importados".

Las autoridades sanitarias de Argentina reportaron ese sábado 7 de marzo de 2020 la primera muerte por coronavirus en el país y en América Latina, un paciente de 64 años, residente de Buenos Aires, que había estado en Europa y padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal.