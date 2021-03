Los 10 miradores más espectaculares de España

No hay mejor forma de conocer un lugar que observar sus vistas desde las alturas. Los miradores, tanto los que se sitúan en un paraje natural como los que ofrecen la vista de una ciudad, son el sitio ideal para deleitarse con los diferentes paisajes, hacer fotografías y poner el punto final a un viaje.

Así, en España se pueden encontrar numerosos miradores de todo tipo y, aunque es muy difícil decantarse por unos o por otros, estos son algunos de los miradores más espectaculares del país.

10 miradores espectaculares en España

El primero de los miradores es muy conocido por las vistas que ofrece de la ciudad de Granada, teniendo como protagonista la puesta de sol y La Alhambra. De hecho, en 1997, el ex presidente americano Bill Clinton confirmó la belleza de este paisaje y dijo que las vistas desde el Mirador de San Nicolás eran de las mejores del mundo.

También en el sur, es muy conocido el Mirador del Puente Nuevo, en Ronda, Málaga. Este lugar ofrece diferentes puntos desde donde contemplar la franja que divide la ciudad malagueña, asó como el majestuoso puente que une ambas partes y que posee una altura de 98 metros de altura.

Los amantes de los paisajes naturales tienen que visitar el Mirador de Santa Catalina, es uno de los mejores miradores de Cantabria. En un balconcito que se descuelga sobre 1.000 metros de altura en el monte Jozarcu se puede contemplar una increíble vista del desfiladero de La Hermida.

Igualmente, el Mirador de La Antigua en el Meandro del Melero, en Cáceres, es uno de los mejores sitios para contemplar el recorrido que forma el meandro que hace el río Alagón en su paso por estas tierras de Las Hurdes, muy cerca de la localildad de Riomalo de Abajo.

Cerca de Madrid, en la provincia de Segovia, uno de los mejores miradores que se pueden encontrar es el paisaje formado por las Hoces del Duratón. La imagen del recorrido que hace el río por las inmediaciones de Sepúlveda son de lo más recomendables, sobre todo, en algunos de los puntos que ofrece la visita por el Parque Natural de las Hoces del río Duratón, encajado en un profundo cañón, que alcanza más de 100 metros de desnivel.

Por otro lado, para los amantes del mar, mirar al horizonte y no ver nada más que agua es posible en el Cabo de Fisterra, en A Coruña, otro de los miradores más conocidos por ser considerado "el fin del mundo". Se encuentra sobre un acantilado donde las puestas de sol no dejan indiferente a nadie, sobre todo, a los peregrinos del Camino de Santiago, que no dan por finalizado su viaje hasta llegar aquí.

En la isla de Lanzarote, el conocido como Mirador del Río se eleva sobre un acantilado de casi 480 metros de altitud. Concretamente, se ubica en el Risco de Famara y desde ahí se contempla un bonito paisaje del mar donde ver las pequeñas islas del archipiélago de Chiijino.

De infarto es el Mirador del Fraile, en Aldeadávila de la Ribera, dentro del Parque Natural Arribes del Duero, en Salamanca. Un balconcito que se cierne sobre el gran cañón del Duero y la presa de Aldeadávila, donde los cortados alcanzan los 400 metros de altura.

En otra isla, esta vez en Mallorca, se encuentra el Mirador Es Colomer, también conocido como Sa Creueta. El paseo de piedra que sube hasta él ya pone en aviso de las espectaculares vistas que se pueden observar desde allí, donde disfrutar de un atardecer

Por último, en el Pirineo de Huesca se pueden encontrar los miradores de Ordesa. Toda la zona está llena de diferentes muros de piedra que sirven de barrera para poder asomarse a las impresionantes vistas de bosques, pura naturaleza.