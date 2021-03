Ana Rosa estalla tras las palabras de Irene Montero: "Aquí nadie puede repartir carnets de feminismo y menos algunas"

La delegación del Gobierno de Madrid se ha pronunciado respecto a las movilizaciones del 8M y ha comunicado que no habrá concentraciones con motivo del Día de la Mujer tras recibir más de 100 solicitudes. La noticia no ha sentado muy bien a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se ha pronunciado al respecto.

"Hay quienes quieren negarnos la calle y el derecho a la calle. Como miembro del Gobierno estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias...", comentaba la responsable de Igualdad. Montero ha querido defender la manifestación y el motivo de las concentraciones del 8 de marzo: "Esto no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres".

La presentadora Ana Rosa Quintana ha estallado este viernes en su programa tras estas palabras de la ministra y ha comentado: "Aquí no hay nadie, y menos algunas de las que están hablando, que puedan repartir carnets de feminismo". La comunicadora muy molesta ha continuado: "El carnet de feminismo es una forma de comportarse en la vida, de trabajar, de llegar, de luchar por los derechos de la mujer... A mí, carnets de feminismo aquí no los reparte nadie".

La conductora del magazine matutino ha explicado que "ayer Montero no tuvo un buen día" tras sus declaraciones sobre la ley de consentimiento sexual. Según Quintana, la ministra de Igualdad comentó que no entiende que se cuestione si hay o no consentimiento, "cuando en un robo la víctima no es puesta en duda".

Los colaboradores de AR y la presentadora han defendido que en España la ley siempre contempla la presunción de inocencia y que, excepto en casos de violencia de género, la víctima tiene que demostrar la verdad de su acusación. María Jesús del Barco, Jueza Decana de Madrid, habló en Onda Cero sobre este tema y acusó a Montero de mentir o de pecar de una "ignorancia inexcusable".