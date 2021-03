Kiko, un camarero en ERTE que no tiene para comer, se rompe ante las cámaras de 'Espejo público': "Sigo vivo por mi hija"

La pandemia ha dejado miles de españoles sin trabajo, la hostelería ha sido el sector más azotado en estos meses de confinamiento y restricciones donde muchos negocios han bajado la persiana para siempre. Este viernes, el programa Espejo público ha contado la historia de Kiko, un camarero que llevaba trabajando en uno de los bares de la Plaza Mayor de Madrid desde hace 30 años y que ahora sobrevive con un ERTE muy reducido y que llega con retraso.

A sus 52 años las posibilidades de reincorporarse al mercado laboral disminuyen y los meses sin trabajo, desde marzo de 2020, empiezan a hacer mella en el ánimo de este padre de familia. Kiko se hace cargo de su mujer, la cual tiene un 65% de invalidez sin recibir ninguna prestación económica, y su hija de 2 años, y todo esto con unos ingresos de tan solo 790 euros de ERTE.

Esta familia ha pasado de tener unos 1.500 euros al mes a sobrevivir gracias a las ayudas que les otorgan algunas asociaciones suministrándoles ropa y comida. Este camarero ha relatado a las cámaras de Antena 3 el infierno que vive desde que comenzó la pandemia y, es que, algunos días conseguir algo que llevarse a la boca se convierte en toda una odisea, ya que los bancos de alimentos y comedores sociales están desbordados desde hace meses.

La familia tuvo que dejar su casa por no poder hacer frente al alquiler

Kiko ha confesado que esta difícil situación ha hecho que, en ocasiones, se le haya pasado por la cabeza quitarse la vida: "Si estoy vivo es por mi hija, me han entrado ganas de pegarme un tiro", ha comentado muy emocionado. La familia tuvo que dejar su antigua casa, vender el coche y algunas joyas y ahora están instalados en un piso cuyo alquiler asciende a 650 euros, a penas 100 euros menos de lo que ingresa este padre de familia al mes.

El entrevistado ha explicado que su única esperanza es esperar a que el negocio de su jefe levante cabeza y que el empresario pueda pagarle un sueldo digno. Este camarero ha vuelto a trabajar esta semana en su antiguo bar, pero con una jornada reducida, cuatro horas al día, algo que hará que pueda disponer de un sueldo de alrededor de unos 800 euros al mes. Kiko ha explicado que esto le dará más garantías que el cobro de ERTE, ya que los pagos llegan con retraso.

🔴DIRECTO| Kiko es camarero tiene una hija de dos años y una mujer enferma y se ha visto obligado a acudir a las colas del hambre



Ha pasado de cobrar 1500 euros a 790 al mes. Se ha mudado de casa para poder pagar el alquiler #MiedoAlCovidESp



▶https://t.co/Ahwoln6S4mpic.twitter.com/EwuS5QIy2Q — Espejo Público (@EspejoPublico) March 5, 2021

'Espejo público' ha facilitado un teléfono público para donaciones

El invitado ha comentado que este viernes está más contento porque gracias a las donaciones privadas ha conseguido tener comida en la nevera para quince días. "El padre Ángel me ha traído ropa, me ha traído camisas, pañales para mi niña. Hoy me voy tranquilo a trabajar sabiendo que mi mujer y mi hija tienen un yogur en la nevera y tienen para hacer comida", ha explicado el padre de familia.

Kiko ha pedido disculpas en directo por salir en pantalla emocionado mientras contaba su testimonio, algo que ha hecho que los ojos de la presentadora, Susanna Griso, se llenen de lágrimas: "No me diga eso, no tiene nada de lo que avergonzarte". Una hora después, la conductora del magazine ha anunciado que gracias al teléfono público del programa, Kiko ya ha recibido buenas noticias.