Qué opina Fernando Simón sobre las manifestaciones feministas del 8M de 2021

La prohibición de las concentraciones en Madrid por parte de la Delegación de Gobierno con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha generado una polémica, incluso dentro Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos. Mientras la delegación ha alegado razones sanitarias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado a quienes "quieren negar el derecho a la calle" a las mujeres.

La semana pasada, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguraba que "no ha lugar" a las movilizaciones multitudinarias por el Día Internacional de la Mujer como consecuencia de la pandemia. La controversia surgió un día después cuando el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, contradijo la recomendación de Darias.

Contradicciones dentro del propio ejecutivo

En un primer momento, Simón aseguró que la celebración de manifestaciones por el 8M de 500 personas sí se podían llevar a cabo, siempre y cuando se respetasen las medidas de prevención y protección contra la Covid-19.

"Creo que depende mucho cómo se relacionan esas 500 personas que se manifiestan juntas. Las personas que mantengan la distancia y lleven su mascarilla, tengan cuidado y tomen las medidas de precaución, pues desde luego que van a reducir mucho los riesgos. No a cero, pero lo reducen", indicaba. Asimismo, el director del CCAES matizaba que "si se pueden evitar agrupaciones, mucho mejor" y advertía que no fuera nadie con síntomas.

Tras ser preguntado sobre cómo es posible que no se dejen celebrar las procesiones de Semana Santa y sí el 8 de marzo, Fernando Simón subrayaba que "hay que determinar la relación que hay entre las agrupaciones de personas y los riesgos".

No obstante, en una rueda de prensa posterior, Fernando Simón rectificó sobre estas declaraciones señalando que hay que "evitar todas las situaciones" que no permitan garantizar las medidas sanitarias de seguridad. "Lo siento, me expresé mal", aclaraba el epidemiólogo.

"Trataba de descartarme de hitos concretos que nos permitan relajar las condiciones o la situación de control de la transmisión. No es una cuestión de si hay una manifestación o una Semana Santa, sino de si se pueden hacer, o no, las cosas", añadía.