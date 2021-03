Ares Teixidó revela la conversación con Álex Casademunt poco antes de su muerte: "Perdida en tu último 'te quiero'"

Se conocían prácticamente desde que comenzasen juntos sus carreras, él en el campo musical y ella en la televisión, y esa amistad perduró hasta que todo se truncó el pasado martes, cuando un accidente de tráfico se llevó la vida de Álex Casademunt. Menos de una hora antes, al otro lado del teléfono, estaba Ares Teixidó.

La reportera catalana de 34 años primero ha hablado para el programa Juntos de Telemadrid, donde ha explicado, llorando y muy emocionada, qué significó para ella llamar al cantante "a las 20.55h exactamente". "Hablé con él a las 21:00, cuarenta minutos antes del fatal accidente. Álex iba a venir a verme el sábado al teatro y hablamos de todo. Parecía una despedida porque acostumbro a decirle a la gente que quiero que la quiero, pero cuando hablas cuarenta minutos antes de morir con alguien a quien quieres como yo quiero a Álex pues todo tiene más fuerza. Ese 'te quiero'... Imagínate.

"Álex es", asegura antes de hacer entender que aún le cuesta hablar en pasado de su amigo, "era una de las personas más mágicas que tenía en mi vida. Apareció en mi vida como un regalo y siempre lo ha sido para mí. Son muchos años de amistad y las hemos pasado de todos los colores. Es que Álex era mucho Álex, os lo juro, no os lo imagináis", aseguró.

La colaboradora se estaba despidiendo sin saberlo del cantante por última vez, algo que ha hecho que ahora mismo se encuentre "destrozada", aunque por otra parte siente cierto alivio de haber podido tener esa posibilidad que, de hecho en estos tiempos quizá más que nunca, es una opción que no todo el mundo ha tenido.

.@aresteixido, amiga íntima de Álex Casademunt habló con él 40 minutos antes del fatal accidente.



"Me pude despedir diciéndole 'Te quiero'. Me quiero quedar con eso y nuestra amistad".



📲#Juntos207 en @telemadrid👉#DIRECTO▶️https://t.co/39ZKidKMhRpic.twitter.com/IraBvnZkg4 — JUNTOS TELEMADRID (@JuntosTM) March 3, 2021

Por eso mismo, ese período de reflexión es el que ha conseguido pueda escribir un hermoso texto en Instagram en el que la que fuera pareja precisamente de uno de los mejores amigos de Álex en la Academia de Operación Triunfo, David Bustamante, canalice todo ese dolor e incluso ya haya decidido qué tatuaje se hará para recordar por siempre a su buen amigo.

"Me he quedado perdida en tu último 'te quiero'. No soy capaz de abrir los ojos y sentir que esta es la realidad, que el último "T'estimo" que te dije 50 minutos antes de la tragedia será el último de verdad. No soy capaz de comprender que nunca más podré enfadarme contigo, que el dolor de mi boca de reír gracias a ti ahora solo será este dolor en el pecho de llorar por no poder verte", comienza su texto Ares, que reconoce la ayuda del escritor Rufino Expósito para encontrar las palabras.

"Odio tener que rebuscar tu voz y nuestros momentos en esta pantalla que no me va a dejar volver a acurrucarme en tu brazo nunca más como en esta foto. No soy capaz de comprender que te me has ido, que no volveré a escucharte decirme 'pequeña'; no sé cómo podremos convivir con esta realidad sin ti, con este vacío y este dolor que has dejado aquí abajo", añade Teixidó en una imagen en la que aparece apoyada en el brazo de Álex, reconocible por su tatuaje de un pentagrama.

"No sé cómo despedirme de ti porque no soy capaz de entender que tengo que hacerlo", argumenta desde la pérdida, dado que para ella Álex era "la luz que abría el camino a la felicidad" de todos aquellos que tuvieron "la suerte de vivir cerca de tu universo, de tu locura, de tu pasión por la vida y de tus abrazos". "Ahora todo se ha quedado oscuro, solo hay niebla tras las lágrimas", verbaliza sus emociones.

"Tengo que darte las gracias, por hacer de mi vida más bonita hasta el último momento de la tuya. Gracias, porque eras, eres, y serás siempre... Luz. Descansa, amigo mío", finaliza la reportera, que ya ha asegurado que se va a tatuar en la piel "el código del amor". "Siempre serás tú", ha sido la elocuente explicación.