Paris Hilton responde a las disculpas de Sarah Silverman por los comentarios de la humorista en los MTV Awards 2007

La disculpa de la humorista Sarah Silverman por tomar fotografías de Paris Hilton durante los MTV Movie Awards 2007, ha supuesto que la empresaria, en un episodio especial de su podcast This Is Paris, compartiera con los oyentes lo sorprendida que estaba al recibirlo.

Además, Paris confirmó que nunca llegó a recibir la carta que Sarah dice haberle enviado inmediatamente después de su programa, aunque cree que, en ese momento, tampoco habría significado mucho para ella, pues no buscaba ninguna disculpa al volver a abrirse el incidente.

"No esperaba una disculpa. No estaba pidiendo una, era solo mi hermana, ya sabes, siendo muy protectora y queriendo una disculpa", explica Hilton, refiriéndose a su hermana Nicky. "Entonces, sí, me sorprendió mucho cuando lo obtuve".

Además, la modelo añadió que se había sentido realmente conmovida al escuchar la reacción de Silverman en el momento que vio la cara de Hilton en la audiencia, admitiendo que "se le llenaron los ojos de lágrimas" y explicó que "eso es realmente dulce".

"No puedo imaginar lo que estabas pasando en ese momento", explicó Silverman en su disculpa. "Mi comprensión de la humanidad a través de la lente de mi trabajo como comediante aún no se había fusionado y lamento haberte lastimado. La comedia no es siempre verde. No podemos cambiar el pasado, así que lo crucial es que cambiemos con los tiempos". Además, agregó que esperaba que la empresaria aceptase su disculpa y sintió remordimientos.

Así, Paris pareció tomar en serio las palabras de la humorista: "Realmente, la aprecio mucho y me alegro de que su comedia haya crecido y se dé cuenta de que no es agradable burlarse de la gente. Y creo que todos aprenden en la vida". La actriz dijo, también, que cree que Silverman es "divertidísima" y se confesó "una gran admiradora" de ella. "Bueno, antes de ese momento", aclaró HIlton refiriéndose a que Silverman era graciosa, solo que "no cuando se estaba burlando de la gente. Creo que es graciosa cuando solo está siendo graciosa".

En su disculpa, Silverman añadió que su relación con Hilton podía estar muy tocada, a lo que la empresaria respondió: "Sé de dónde viene, porque al igual que todos, ya sabes, todos hemos dicho cosas en nuestro pasado por las que nos sentimos mal, que luego lamentamos. Y simplemente, no sé. Creo que todo el mundo es culpable de hacer eso". Y, directamente a Silverman, Hilton añadió: "Muchas gracias por su disculpa, significa mucho para mí".