La Generalitat presenta a la UE 32 projectes contra la despoblació

El Govern valencià ja ha presentat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 32 projectes contra la despoblació que aspiren a rebre fons europeus. Aquests plans, el pressupost estimat dels quals és de 685 milions d'euros, contemplen accions com la promoció de la Formació Professional en el medi rural amb ofertes formatives en zones despoblades, un programa per a la contractació de persones desocupades en serveis d'Emergències municipals o el desplegament d'infraestructures avançades de telecomunicacions 5G per a promoure la digitalització i el desenvolupament econòmic.

Així ho va assegurar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la presentació del pla estratègic contra la despoblació Estratègia Avant 20/30, on va reclamar una “aliança d'aliances institucional” per a superar “la frontera de la desigualtat” de l'àmbit rural.

El diagnòstic realitzat en l'estratègia ha constatat que en la Comunitat Valenciana hi ha 224 municipis amb menys de 1.000 habitants, el 40% del total, corresponents en la majoria dels casos a comarques de l'interior, i en ells la població dependent supera el 60%.

A més, la densitat d'algunes d'aquestes comarques és d'entre 4 i 6 habitants per quilòmetre quadrat en zones com Els Ports de Morella (4 habitants/quilòmetre quadrat), el Racó d’Ademús (4,5), l'Alt Millars (5,2) o la Vall d'Ayora-Cofrentes (6,5); i la taxa d'envelliment del 55% dels municipis valencians (297) és superior al 20%, especialment en els localitzats a l'interior de les províncies de Castelló i de València, i a la Muntanya Alacantina.

En el transcurs de l'acte, que va comptar amb l'assistència de la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, es va donar a conéixer l'Estratègia Avant 20/30 que la Generalitat ha impulsat juntament amb les universitats públiques i la participació de tots els agents implicats, que identifica les solucions prioritàries per a combatre la despoblació i proposa més de 250 accions de dimensió econòmica, social, cultural, mediambiental, d'innovació i de governança política per a desenvolupar en la present dècada.

Ximo Puig i Teresa Ribera en la presentació del Pla Estratègic AVANT 20-30 GVA

Durant la seua intervenció, el president va qualificar l'Estratègia Avant 20/30 com un pla “dinàmic i participatiu”, que “suma la voluntat i instruments per a eixir cap avant”, i en aquest sentit va assegurar que per a això s'han d’“establir sinergies per a realitzar una acció conjunta entre totes les administracions”.

De la mateixa manera, el cap del Consell va manifestar que no sols està en joc que “algunes comarques tinguen més vida”, sinó “la pròpia cohesió d'Espanya i de la Comunitat Valenciana”, per la qual cosa és fonamental una “aliança d'aliances entre totes les institucions”.

Puig va afirmar que la pandèmia ha suposat una gran incertesa però al mateix temps una “grandíssima oportunitat” per a acabar amb la “frontera de desigualtat” de l'àmbit rural. Així mateix, el cap del Consell també es va referir a “la gran esperança” que suposen els fons europeus, dels quals “es disposarà en la mesura que siguem capaços de generar projectes”, però va insistir que el més important que necessita l'espai rural són recursos humans i “la convicció de tindre futur”.

Per a això, va destacar la necessitat de “fer atractiu l'espai rural” especialment per als joves, els qui seran determinants en la capacitat de recuperació, i per a posar en marxa el “pla de reflexió, debat i acció” que representa l'Estratègia Avant 20/30.

Facilitar l'emprenedoria empresarial, entre els objectius

El Pla Estratègic antidespoblament presentat ahir a Castelló comprén cinc línies estratègiques, 15 àrees estratègiques, 53 programes i més de 250 accions d'àmbit econòmic, mediambiental, social, cultural i de governança política.

En concret, la primera, relacionada amb la dimensió econòmica, contempla una política dirigida a facilitar la fiscalitat diferenciada, amb la finalitat de facilitar l'emprenedoria empresarial, mitjançant noves empreses, o la fixació en el territori d'empreses existents; així com el foment d'empreses sota el paraigua de l'economia social, mitjançant fórmules associatives com les cooperatives de treball.

De la mateixa manera, es contempla el desenvolupament de mesures per a l'impuls de l'ocupació mitjançant diversos programes, inclosos els programes d'ajudes al desenvolupament rural; programes de conservació i recuperació del patrimoni cultural i els recursos naturals; i la millora de la connectivitat territorial, així com l'accessibilitat interna.