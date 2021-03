València manté els tres dies festius escolars de les Falles

El Consell Escolar Municipal de València va aprovar ahir mantindre com a festius escolars els dies 16, 17 i 18 de març, de manera que s'ha rebutjat la proposta formulada per l'Ajuntament per a limitar les vacances de Falles amb motiu de la pandèmia de coronavirus. El Consistori havia plantejat deixar el 18 de març com no lectiu i traslladar a maig (en principi als dies 3 i 4) els festius del 16 i 17, segons va avançar hores abans la regidora d'Educació, Maite Ibáñez.

La proposta arribava després de les últimes recomanacions sanitàries llançades des de la Generalitat perquè se suspengueren els festius escolars previstos per a març, atés que no se celebraran ni les Falles ni la Magdalena per la pandèmia de Covid.

No obstant això, finalment el Consell Escolar Municipal no ha donat llum verda a aquesta opció i ha acordat mantindre els festius escolars tal com estaven plantejats. En concret, hi ha hagut set vots a favor del plantejament de l'Ajuntament i 22 vots a favor de no modificar el calendari inicial.

Des del Consistori es va posar en valor “la voluntat de diàleg de la comunitat educativa i de treballar de manera coordinada, donant espai a tots els punts de vista”. També va ressaltar l'”esforç realitzat pels docents” i va apel·lar a la responsabilitat.

Hores abans, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va justificar la recomanació que els dies de Falles i Magdalena foren lectius, encara que els consells escolars han decidit mantindre les classes, però va insistir que enguany no hi ha festes i va demanar màxima responsabilitat a la gent de València i Castelló.

“No pot haver-hi festes paral·leles”, va recalcar a Castelló de la Plana, remarcant que la proposta es basava en les recomanacions de Salut Pública i era “la via correcta” a nivell jurídic perquè depén dels consells escolars. Puig va sostindre que pensaven que era “raonable” que tot el relacionat amb la festa quedara posposat, com les vacances. “Si han decidit una altra cosa, només demane màxima responsabilitat”, va asseverar, per a evitar situacions que perjudiquen el conjunt de la ciutadania.

El cap del Consell va posar l'accent que “és evident” que en 2021 tampoc hi ha Falles ni Magdalena encara que li agradaria, amb el que “no pot haver-hi comportaments adossats a la festa”. “Enguany no pot ser”, va emfatitzar. “Ara fer les coses bé es tracta que no hi haja festes”, va dir.

Preguntat per la confusió dels pares, Puig va remarcar que és un procés on “cadascun assumeix la seua responsabilitat” i va descartar donar-li més importància. L'objectiu, va insistir, és que eixos dies hi haja “una atmosfera que no tinga res a veure amb el que en el passat van ser les ‘no festes’ que es van realitzar en la Comunitat i a Espanya”, en relació a Nadal.

Finalment, el cap de l'Executiu valencià va subratllar que la situació encara és “complicada”, amb uns mil hospitalitzats i 300 persones en l'UCI: “Hem de baixar la pressió hospitalària, sobretot per responsabilitat amb els professionals, els que porten un any donant la cara per tots”, va concloure.