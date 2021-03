Cuánto tiempo tendrán que llevar mascarilla las personas vacunadas

Las autoridades sanitarias insisten en que a pesar de haber recibido la pauta completa de vacunación contra la Covid-19 es necesario seguir adoptando las medidas básicas de protección, como el uso de mascarillas, el lavado regular de manos o la distancia física de seguridad.

Uno de los motivos de mantener estas precauciones es que, incluso tras haber sido vacunados, es importante ayudar a proteger a los demás, sobre todo a los más vulnerables. "Cuantas más personas se vayan inmunizando, menor probabilidad habrá de que el resto se exponga al virus, o al menos a altas cargas víricas", destacan desde el portal del Ministerio de Sanidad dedicado a la estrategia de vacunación en España.

¿Por qué es importante seguir con las medidas de protección?

Entonces, ¿cuánto tiempo deberemos seguir llevando mascarilla una vez inmunizados contra el virus? Aunque la vacuna ofrece protección frente a la Covid-19, todavía no se sabe con exactitud la capacidad de contagio y de transmisión. "Ahora sabemos que las vacunas pueden proteger, pero lo que no hemos tenido tiempo suficiente para comprender realmente es: ¿protege de la propagación?", destaca en un reportaje del diario británico The Guardian el profesor de Inmunología en la Universidad de Cornell (EE.UU.), Avery August.

Esto se debe a que el virus SARS-CoV-2 aún puede colonizar el tracto respiratorio, incluso cuando las células inmunitarias sistémicas protegen al cuerpo en general de la enfermedad. En este sentido, los expertos tratan de resolver la incógnita de cómo pueden las vacunas proteger contra la transmisión asintomática del nuevo coronavirus.

Hay que seguir utilizando mascarilla para evitar un repunte de contagios en la población no vacunada.

Asimismo, continúan analizando cómo se comportan las nuevas variantes del virus y su impacto en la efectividad de las vacunas. Por ello, es esencial seguir utilizando la mascarilla, sobre todo para evitar un repunte de los contagios mientras no se haya administrado la vacuna a un porcentaje suficiente de la población.

¿Por qué hay que llevar mascarilla si has recibido la vacuna?

Mientras avanza el ritmo de vacunación en todo el mundo, las medidas de prevención siguen siendo la estrategia más eficaz para reducir contagios y evitar que aparezcan nuevas mutaciones. Aún se desconoce si las vacunas protegen de la infección o también de la transmisión a otras personas.

"Estamos aprendiendo sobre la protección de las vacunas y una cosa que está clara es que la mayoría de los ensayos clínicos han reportado una protección contra la enfermedad grave que significa hospitalización y muerte", asegura la científica jefa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora Soumiya Swaminathan.

Las personas vacunadas "aún podrían portar el virus y contagiarlo a otras".

Hasta que no se conozcan con exactitud todos los datos sobre la vacunación "es importante que se tomen precauciones, porque incluso si tienen una infección asintomática y puede que no se enfermen porque recibieron la vacuna, aún podrían portar el virus y contagiarlo a otras personas", añade la experta de la OMS.

Por esta razón, el tiempo necesario para continuar llevando mascarilla y adoptando otras precauciones dependerá "de lo que los países puedan hacer para realmente aplastar este virus y para acabar con la transmisión", explica la doctora Katherine O’Brien, experta en vacunas de la OMS.