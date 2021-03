Tamara Falcó estrena su título de Marquesa de Griñón en 'El hormiguero'

Tras entregar Kira Miró –la invitada de este jueves junto a Jorge Brazález y Pablo Puyol, que presentaron la final de El desafío- los 3.000 euros de la tarjeta El hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

"Traed las sillas, traedlo todo que hoy viene la marquesa", comentó el presentador mientras quitaba el confeti de la mesa del programa de Antena 3 y se excusaba con su colaboradora: "Perdone usted".

El presentador destacó que "ya eres marquesa oficialmente" y Falcó respondió que "hoy me ha llegado la carta, me la ha enviado mi abogado por mail y el texto es muy bonito y emocionante porque es una carta del Rey".

"Es algo que me ha dejado mi padre y me hace mucha ilusión tenerlo", afirmó la hija de Isabel Preysler. "No se siente nada ¿o sí?", le preguntó Motos, y la colaboradora le contestó que "es el nombre con el que identificaban a mi padre y, al ser mujer, si algún día me caso, no podré pasar mi apellido, pero el título sí".

Y añadió, emocionada, que "me emociona porque es algo que viene de mi familia". Trancas quiso saber si le daba "algún superpoder como tener preferencia en los restaurantes o algo así...".

Tamara Falcó y Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Falcó le contestó que no, "pero el otro día, mi frutero me dio muy buena fruta porque es muy fan de Pablo y me dijo que le saludara". Motos también señaló que "estás un poco obsesionada con la comida y la cocina".

"Sí, con las dos cosas", le contestó la marquesa de Griñón entre risas. "Hoy he estado cortando carne y casi me llevo el dedo con el deshuesador, pero bien...", afirmó la hija de Isabel Preysler antes de continuar con la tertulia y analizar diferentes noticias de la semana.