Castelló acollirà el primer centre d'Espanya per a activar projectes innovadors contra la despoblació

La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha anunciat aquest dijous, durant la presentació de l'Agenda Valenciana Antidespoblament -Estratègia AVANT 20/30-, l'acord amb la Diputació de Castelló per a posar en marxa el primer Centre d'Innovació Territorial en el qual administracions, empreses i emprenedors puguen activar projectes que impulsen el desenvolupament de zones afectades per les urgències del repte demogràfic.

En la seua visita a Castelló de la Plana, en la qual ha estat acompanyada pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el president de la Diputació de Castelló, Pascual Martí, i la directora general de l'Estratègia AVANT 20/30, Jeannette Segarra, la vicepresidenta ha informat que "l'Estratègia Nacional enfront del Repte Demogràfic està ja consensuada amb les comunitats autònomes i en uns dies es presentaran les línies específiques d'acció".

En aquest sentit, el Centre d'Innovació Territorial de Castelló servirà com a projecte pilot per a avaluar el model d'implantació d'aquesta mena d'iniciatives sobre el territori i identificar una estratègia de treball replicable en altres àrees rurals i capaç d'adaptar-se a les particularitats de cada territori.

L'objectiu d'aquest projecte és l'activació d'un espai físic i virtual que permeta identificar processos que generen innovació sobre el territori i s'alineen amb els grans eixos de la recuperació econòmica -transició ecològica, digitalització, igualtat de gènere i cohesió social i territorial- i la creació de noves oportunitats que contribuïsquen a la lluita contra la despoblació i convertisquen a les zones rurals en espai d'activitat i residència.

Projecte sobre energies renovables en Aras de los Olmos

D'altra banda, en línia amb l'Estratègia AVANT 20/30 i l'acció sobre el territori de la Secretaria General per al Repte Demogràfic, Ribera ha anunciat que el MITECO ja ha fet els primers passos per a impulsar el llançament d'un projecte per a la generació i autosuficiència d'energia renovable en Aras de los Olmos, València, que es convertirà en el primer municipi d'Espanya capaç d'autoproveir-se energèticament.

"El projecte que proposa Aras de los Olmos és un gran exemple de com la transició energètica abordada des del local és una oportunitat també per a afrontar el repte demogràfic", ha apuntat Ribera, qui ha afegit que, amb l'ajuda rebuda, la localitat fa el primer pas en eixe full de ruta cap al 100% de renovables, que des del MITECO podran continuar secundant amb les noves línies d'acció que activaran al llarg de l'any.

La iniciativa en Aras de los Olmos, que comptarà amb una ajuda de 459.786 euros, consisteix en la instal·lació de panells solars fotovoltaics que proporcionaran energia renovable a la localitat valenciana, de 369 habitants.

Acció Local

L'Estratègia AVANT 20/30 serà l'instrument fonamental per a abordar el repte demogràfic i la lluita contra la despoblació en la Comunitat Valenciana a través del pla de recuperació. L'agenda autonòmica antidespoblació servirà com a eina per a coordinar les actuacions sobre el territori per part del Govern, les comunitats autònomes i les entitats locals.

En aquesta línia, la manifestació d'interés llançada per la Secretaria General per al Repte Demogràfic a la fi de 2020 també ha contribuït a revelar una fotografia de les necessitats i oportunitats dels xicotets municipis en la Comunitat Valenciana. De les més de 4.200 iniciatives rebudes, més de 220 procedeixen d'aquesta regió i marquen una clara orientació cap a la transició energètica, la bioeconomia, el turisme sostenible, el desenvolupament cultural i la transformació social, segons ha apuntat el Ministeri.

"Més del 60% de les iniciatives rebudes a través de la manifestació d'interés de Repte Demogràfic procedien d'alcaldes d'ajuntaments, la qual cosa posa de manifest la implicació dels xicotets municipis i els seus representants amb el territori", ha destacat Ribera.

Per part seua, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reclamat una "aliança d'aliances institucional" per a superar "la frontera de la desigualtat" de l'àmbit rural. Durant la seua intervenció, ha qualificat l'Estratègia Avant 20/30 com un pla "dinàmic i participatiu", que "suma la voluntat i instruments per a eixir cap avant", i en aquest sentit ha assegurat que per a això s'ha de "establir sinergies per a realitzar una acció conjunta entre totes les administracions".

En el transcurs de l'acte, Puig ha assegurat que la pandèmia ha suposat una "gran incertesa" però al mateix temps una "grandíssima oportunitat" per a acabar amb la "frontera de desigualtat" de l'àmbit rural. Així mateix, el cap del Consell també s'ha referit a "la gran esperança" que suposen els fons europeus, dels quals es disposarà -ha dit- en la mesura que es puguen generar projectes, però ha insistit que el més important que necessita l'espai rural són recursos humans i "la convicció de tindre futur".

Així mateix ha destacat que els fons europeus són la gran oportunitat per a "corregir els desequilibris de la despoblació", i en aquest sentit ha assenyalat que la Generalitat, en el marc de l'Estratègia Valenciana de Recuperació, ja ha presentat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 32 projectes contra la despoblació que aspiren a rebre fons europeus, el pressupost estimat dels quals és de 685 milions d'euros.

Diagnòstic

El diagnòstic realitzat en l'Estratègia ha constatat que en la Comunitat Valenciana hi ha 224 municipis amb menys de 1.000 habitants, el 40% del total, corresponents en la majoria dels casos a comarques de l'interior, i en ells la població dependent supera el 60%.

A més, la densitat d'algunes d'aquestes comarques és d'entre 4 i 6 habitants per quilòmetre quadrat en zones com Els Ports de Morella (4 habitants/quilòmetre quadrat), el Racó d'Ademuz (4,5), l'Alt Millars (5,2) o la Vall d'Ayora-Cofrentes (6,5); i la taxa d'envelliment del 55% -297- dels municipis valencians és superior al 20%, especialment en els localitzats a l'interior de les províncies de Castelló i de València, i a la Muntanya Alacantina.