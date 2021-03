Letra de 'Mi Niña Remix', la nueva canción de Maluma con Anitta

Maluma y Anitta se han unido a la canción original de Wisin, Myke Towers y Los Legendarios para crear Mi Niña Remix, el nuevo temaque acumula, en estos momentos, casi 6 millones de reproducciones en YouTube.

Esta es la letra y el videoclip del nuevo tema de ritmo latino y reguetón, incluyendo las nuevas partes de Anitta y Maluna para crear el remix.

Letra de 'Mi Niña Remix'

Brasil (Yeah)

This is the remix

Maluma, baby

Colombia y Puerto Rico

Myke Towers

Anitta

Tengo a los hombres vuelto' loco' (Loco')

Y a las mujere' indecisas (Yeah)

E' que yo prendo cualquier party de Brasil hasta Ibiza (Fire)

Baila lento, lento (Lento), tú tienes talento (Desde La Base; oh)

Entremos en calor

Es que cuando te siento se me acelera el corazón (Princesa)

Cuando estamos solos tú y yo (Tú y yo, tú y yo)

Esa e' mi niña, cualquiera se еncariña

De lejito' me guiña, varia' lе tienen riña (Los Legendarios)

Esa es mi niña, cualquiera se encariña (Oh-oh-oh-oh)

De lejito' me guiña, varias le tienen riña (W)

Se siente rico bailar contigo en lo oscuro (Ah, ah, ah)

Yo la abrazo duro y al oído le murmuro (Yeah)

Todo lento, no me apresuro (Como tú diga')

Me da un beso y me desfiguro (Oh)

Tú eres la reina de mi ajedrez (Ah, ah, ah)

Mami, dale otra vez (No pares)

Bendita sea tu desnudez

Tú me provocas cuando te alocas (Yeah)

Déjame darte un masaje para quitarte el estrés

Y si esta fuera la primera vez

Cuando bailamo' contra la pared

Y si esta fuera la última vez (Eh)

Tú y yo bailando Wisin y Yandel (Muah)

Siento que fuera la primera vez

Que nos tocamo' y tuvimo' sex

Tú tan callada llena de timide' (Eh)

Aún tengo recuerdo' del hotel (Eh-eh)

Si soy tu niña; cuida'o, que te encariña' (Yeah)

Desde lejo' me guiña (Yeah), hacemo' una coisinha

Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña (Oh-oh-oh-oh)

De lejitos me guiña, varias le tienen riña

Quiere que cante en Viña, dice que puedo ir ya (Puedo ir ya)

Mi amor, tú me tiene' corriendo por la línea (Por la línea)

Y mis dolore' de cabeza lo' alivia'

Me hace' estar en La Paz, como en Bolivia

Quiero viajar el mundo contigo de compañía

Ninguna mujer me comprendía

Y cierra los ojo' y dime en qué lugar e' que estaría

Que voy a pedir una estadía

Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía

Ninguna mujer me comprendía

Y cierra los ojo' y dime en qué lugar e' que estaría

Te voy a pedir una estadía

A ella le cogen cosa' porque está conmigo

El que te falte el respeto se convierte en mi enemigo

Hay mucha' envidiosa', dicen que e' prohibido

Siempre está en mi mente, yo nunca la olvido

Esa es mi niña, cualquiera se encariña

De lejitos me guiña, varias le tienen riña, -a-a-a

Esa e' mi niña, cualquiera se encariña (Oh-oh-oh-oh)

De lejito' me guiña, varia' le tienen riña (Jeje, Maluma, ba-ba-baby)

Hello, guapa, esa' gana' tuya' te delatan (Te delatan)

Humo cuando le mete a la mata (Shh)

Ninguna 'tá a tu level por má' que tratan (Tratan)

Cuerpo de guitarra pa' tocarte serenata (Okey)

Toda la noche, te lo aseguro

Conmigo e' la fija, sexo seguro

No traiga' pantie', que esta noche vamo' de glamping (Okey)

Sabe' que en tu cuerpo me curo (This is the remix)

Y si esta fuera la primera vez

Cuando bailamo' contra la pared

Y si esta fuera la última vez (Eh)

Tú y yo bailando Wisin y Yandel (Muah)

Siento que fuera la primera vez

Que nos tocamo' y tuvimo' sex

Tú tan callada llena de timide' (Eh; okey)

Aún tengo recuerdo' del hotel (Eh-eh; Anitta)

No e' mi culpa que yo tenga fuego, baby

Dice que yo tengo a todo el mundo crazy (Ajá)

Las nena' y los nene' 'tán llamando

Yo ya sé qué e' lo que 'tán buscando

Lo que dicen de mí, nah (Tra)

La verdad que me hace reír, ja (Pa)

Ya que estoy contigo ya te digo, no me puedes controlar

Solo porque e' mi niña, cualquiera se encariña

De lejito' me guiña, varia' le tienen riña (Oye, bebé)

Si soy tu niña, cuida'o que te encariña' (Oh-oh-oh-oh)

Desde lejo' me guiña', hacemo' una coisinha (Yeah-yeah)