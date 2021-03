Risto Mejide estalla en 'Todo es mentira': "Estoy harto de que, si no le bailas el agua a Podemos, te digan fascista"

Este miércoles, Risto Mejide ha invitado a Todo es mentira a Tatiana Ballesteros, la autora del vídeo viral en el que señalaba a la clase política por su gestión de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, su visita al programa y las críticas que ella recibió por parte de las redes hicieron que el presentador estallara.

La joven de 28 años, estudiante de Criminología y escritora de tres libros, ya acudió por videollamada al programa de Cuatro después de que su vídeo se viralizara. Lo cierto es que el mensaje que lanzaba, compartido por unos y criticado por otros, daba un toque de atención a los políticos, pero muchos la relacionaron, bien por sus palabras o por su pasado, con la ultraderecha.

Curiosamente, descubrieron que Ballesteros había colaborado con Radio Ya, emisora de extrema derecha en la que también colaboraba la falangista Isabel Peralta. Además, en esa época se había codeado allí con algunas personas abiertamente falangistas.

Aun así, Tatiana destacó el pasado lunes en Todo es mentira que el vídeo no tenía "un objetivo político", sino que le salió "del alma". "No hay nada raro detrás. Que se den cuenta de que estamos cansados", añadió.

Este miércoles, ya presente en plató, volvió a tratar este tema y el de las críticas que ha recibido, momento en el que Risto Mejide dio su opinión: "Me gustaría elevar la reflexión. Aquí tiene que ver también lo de 'blanquear el fascismo', que me parece una expresión horrorosa".

"Resulta ahora que cualquiera que no comulgue con un partido político... En concreto, no voy a esconderme, con Podemos. El que no le baile el agua todo el día a Podemos, es un fascista, ¡y yo estoy harto de esto!", añadió. "La gente que trabajamos en esto estamos hartos de que salga el panfleto de Dina Bousselham llamándonos a todos fachas, simplemente porque no les bailamos el agua. Igual que no lo hacemos con Vox, PP o PSOE. Nos da igual".

"El problema no está en las etiquetas que cada uno ponga. El problema es que esta gente sí que está pintando las casas de los comunicadores", dijo metafóricamente refiriéndose a la etiqueta política que les ponen. "Eso nos denigra a todos como sociedad".

"¿Sabéis lo que molesta del vídeo de Tatiana? Que no esté en sus filas [políticas], que no esté dando el mensaje para el partido al que ellos están defendiendo", opinó Risto finalmente.