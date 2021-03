Contigo.-Los Palacios diseña 22 proyectos para la localidad con los casi 5 millones del Plan Contigo

Valle ha indicado que a Los Palacios y Villafranca le han correspondido un total de 4,9 millones de euros provenientes del Plan Contigo. Del conjunto de proyectos, el que acumula una mayor partida es el de la primera fase de la piscina cubierta climatizada municipal, para el que se destinan 1.154.000 euros, "una infraestructura de la que carecíamos y muy demandada tanto por los clubes deportivos como por las asociaciones", detalla la Diputación en una nota de prensa.

Además, se va a construir en una parcela municipal, que nos va a permitir "reforzar la cohesión territorial y dotar de equipamiento deportivo una zona donde no lo había". También se ha destinado una partida importante a los programas de Fomento de Empleo y Apoyo Empresarial, por un total de 2,2 millones, "que se diversificará endiferentes itinerarios que permitirán la contratación de 306 personas, con iniciativas como Programa Praxis, Simulación de Empresas, Apoyo al Emprendimiento y Orietación", ha afirmado Valle.

"Hemos hecho un guiño importante al tejido empresarial, incentivando nuevas altas de autónomos con ayudas directas de 3.000 euros, una reserva para 40 nuevas altas, y también incentivamos la contratación por cuenta ajena con incentivos a las empresas del 50 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI), "lo máximo que contemplan las bases de la convocatoria", 2.850 euros, con una reserva para 50 contratos a personasdesempleadas", ha dicho el regidor palaciego.

Otras importantes inversiones dirigidas al sector empresarial serán la adquisición de barredoras eléctricas para polígonos industriales y zonas urbanas comerciales, para reforzar y mejorar el servicio de limpieza en zonas productivas; instalación de tótems gigantes para señalizar las entradas de los siete polígonos industriales, tanto en el Casco urbano como en las tres pedanías, una reivindicación de la asociación de empresarios, y renovación de toda la señalética dentro de los polígonos y colocación de distintas señales indicativas a estos polígonos.

Un gran proyecto, con más de 500.000 euros de inversión será la construcción en un solar municipal del Polígono Santa Lucía de un Vivero de Empresas con cinco naves industriales de 1.000 metros cuadrados, una de ellas destinada a coworking, para alojar a nuevos emprendedores y que empresas que nacen puedan compartir espacio, reduciendo costes.

Con cargo al Plan Contigo se van a adquirir, asimismo, vehículos para dinamizar el servicio municipal de recogida de basuras y limpieza. "De gran calado son también los proyectos de eliminación de desequilibrios tecnológicos, con el objetivo de aumentar la seguridad del sistema informático del Ayuntamiento, ampliando sus servidores y la conexión en red de diferentes edificios municipales y el plan de activación en cultura y deporte, con la adquisición de equipamiento para mejorar las instalaciones del Teatro Pedro Pérez Fernández y las instalaciones deportivas de barriadas o la puesta en marcha de un rocódromo, en el Pabellón Jesús Navas".

Según el alcalde palaciego, "para garantizar la atención a los que más lo necesitan, hemos activado 127.000 euros para ayudas directas contra la exclusión social; estamos trabajando igualmente en el programa de contratación conocido anteriormente como PEUM, para el que nos corresponden 512.000 euros de subvención que complementaremos con 115.000 euros, y que nos permitirá contratar por dos meses a 206 personas".

VALORACIÓN POSITIVA DEL PLAN

Valle ha valorado "muy positivamente" las líneas amplias en las que la Diputación ha centrado esta iniciativa "porque con el Plan Contigo, Los Palacios acometerá inversiones tanto en obras, mejora de la calidad de los servicios o adquisición de vehículos, para las que un municipio como el nuestro, en riesgo financiero, estaba imposibilitado". Gracias al Plan, "vamos a dar un empujón grande a la generación de empleo, nuevas infraestructuras y los programas para la protección de las personas que más lo necesitan".

En los poblados de colonización, a través del citado plan se prevé también la mejora del alumbrado público de las pedanías, sustituyendo todas las antiguas luminarias por 800 nuevas de LED, repartidas entre Los Chapatales, Maribáñez y El Trobal, por valor de 362.368 euros, además se instalar 64 farolas del alumbrado público del que carecía elParque de Maribáñez.

Los Palacios ha presentado también una iniciativa a la línea deconcurrencia competitiva para el sellado de la antigua escombrera que rodea una zona ambiental muy rica, como es la reserva ecológica del humedal Cerro de las Cigüeñas y que conecta con un macroproyecto de mayor envergadura con el que se va a concurrir a los fondos europeos para unir dos de los humedales en torno al Caño de la Vera, buscando espacios verdes y poniendo en valor la protección de la biodiversidad.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha valorado "la diversificación de estos proyectos que se van a desarrollar en Los Palacios y Villafranca". El Ayuntamiento ha hecho un "buen trabajo", tocando todos los sectores, en un Plan Contigo "que es muy diverso y en el que la teoría de la autonomía municipal se ha llevado a la más absoluta práctica".

Villalobos define esta iniciativa como "el plan más ambicioso, cuantitativa y cualitativamente, que la Diputación" ha puesto en marcha. "No olvidemos que contempla 270,5 millones de euros para inversiones y revitalización de las economías locales" y ha avanzado que "aún no hemos cerrado la liquidación del Presupuesto de 2020. "La noticias que me llegan es que va a cerrarse con buenos números; eso puede significar quepodamos incorporar una cantidad mayor de remanentes al Plan Contigo, que irían destinadas a empleo y ayudas a pequeños empresarios y autónomos de nuestros municipios".