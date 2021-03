Feijóo, proclive a cerrar Galicia en Semana Santa si hubiese "dudas", confía en una movilidad interna "alta"

En concreto, Feijóo ha sido preguntado en rueda de prensa sobre el planteamiento favorable a abrir de la Comunidad de Madrid. Al respecto, si bien ha subrayado que Madrid tiene un porcentaje de población inmunizado mucho más amplio que otras comunidades porque sufrió un mayor impacto en la primera ola, ha insistido en que sería conveniente un acuerdo estatal que evitase "tensiones innecesarias en un país tan pequeño como España".

En todo caso, en una intervención en la que ha ratificado que la intención del Gobierno autonómico es que haya una movilidad interna "amplia, si no total" dentro del territorio gallego si se mantienen los buenos indicadores, ha rechazado anticipar una decisión sobre el cierre general de comunidades a falta de casi un mes en Semana Santa.

"Un mes en una pandemia es un tiempo enorme para hacer predicciones", ha reflexionado el jefe del Ejecutivo autonómico, en la línea de la postura expresada por Galicia en el Consejo Interterritorial. Dicho esto, ha remarcado que "lo que está claro", en todo caso, es que llegado el momento la decisión debe inspirarse "en el principio de la prudencia.

Y es que, aunque ha constatado que "hay más personas inmunizadas" porque pasaron la enfermedad y se avanza en la vacunación, "abandonar la prudencia" sería un error, cuando además hay factores añadidos a tener en cuenta como las nuevas cepas.

Por ello, bajo su punto de vista, "lo más prudente es ir viendo" los datos "semana a semana" y adoptar una decisión "definitiva" cuando queden unos diez días para Semana Santa. "Y en el caso de duda, quedarnos con el criterio conservador", ha remarcado.

Así, tras incidir en que hay que ver cómo evoluciona la pandemia en territorios costeros de España, en Andalucía o Levante, por ejemplo, ha insistido en que no es partidario de adoptar una decisión ya sobre los cierres perimetrales, aunque también ha lanzado un aviso, para cuando llegue el momento: "Si hay dudas para abrir o cerrar, yo prefiero cerrar".

ESTUDIANTES

Feijóo ha remarcado que este criterio de "prudencia" avalado por distintos indicadores como la incidencia del virus y también la presión asistencial -ha reconocido, por ejemplo, las "tensiones" que hay en el área sanitaria de Pontevedra- son los que se siguen en Galicia, al tiempo que ha reivindicado los resultados de las medidas con el foco en la tasa de mortalidad, inferior a la de la media estatal.

"Prudencia absoluta", ha insistido, antes de poner el foco en el Gobierno y celebrar que, a diferencia de lo que, a su modo de ver sucedió en Navidad con la autorización de reuniones de allegados, parece que sus propuestas para Semana Santa son más conservadoras. De hecho, ha expresado su "sorpresa" y rechazo ante la posibilidad de que los estudiantes de fuera no puedan regresar a sus domicilios en Semana Santa.

"No vamos a suscribir esa propuesta. Nos parece excesiva y desproporcionada. Si lo que quiere establecer mecanismos de control, llevamos tiempo insistiendo en que se hagan PCR en aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Y si el Gobierno no tiene capacidad, nos ofrecemos para hacerlas, pero no contemplamos la prohibición a los estudiantes de volver a su casa. Para ellos siempre está abierta la Comunidad", ha dicho.

MOVILIDAD INTERNA "ALTÍSIMA"

Lo que sí ha avanzado Feijóo es que la intención de la Xunta es dque pueda haber una movilidad interior "amplia, si no total" en Galicia en Semana Santa si se mantienen los indicadores. "Si continúan los indicadores actuales la movilidad interior será altísima, pero hasta que lleguemos a la última semana de marzo no lo vamos a poder anunciar", ha remarcado.

No en vano, ha explicado que, si bien hasta el momento no se han detectado "repuntes", todavía no se ha cerrado el ciclo epidemiológico que revelará el comportamiento del virus desde que, el pasado viernes, empezó la desescalada posterior a la tercera ola en la Comunidad. Probablemente, al menos hasta el sábado, ha dicho, no podrá haber un análisis certero, por lo que el comité clínico o el subcomité se seguirán reuniendo dos veces a la semana para decidir las medidas.

Finalmente, tras insistir en que los ciclos epidemiológicos duran entre siete y diez días, ha rechazado "cantar victoria" y ha insistido en el criterio de "prudencia" que, junto a los datos de presión o "tensiones" asistenciales, han determinado, por ejemplo, que no se hayan abierto las áreas de Pontevedra o A Coruña.