Un accident entre tres vehicles provoca la caiguda de centenars de quilos de taronges i retencions en l'A-31

Els fets han tingut lloc cap a les 14.00 hores en aquesta via en la direcció Madrid-Alacant, quan el sinistre ha provocat la caiguda de tota aquesta mercaderia, la qual cosa ha obligat les dotacions de bombers del Consorci Provincial d'Alacant a retirar-la per a poder reprendre la circulació.

En l'accident no s'han registrat ferits però sí retencions que han arribat als huit quilòmetres. Per açò, la Guàrdia Civil ha desviat la circulació cap a Elda i Monòver, tal com han apuntat les mateixes fonts.