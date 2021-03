Susana Moreno: "El periódico es una excusa para socializar con el otro"

Durante este año de pandemia, 20minutos ha mantenido su edición en papel con un objetivo primordial: hacer llegar la información a un gran número de personas dentro de las ciudades en las que opera, cuando estar al día ha sido (y es) más importante que nunca.

Susana es una de las caras visibles del medio. Esta repartidora lleva casi dos años entregando el periódico, que tiene una marcada labor social, y haciendo posible su distribución, de forma gratuita y en mano, a los lectores.

Pregunta: ¿Desde cuándo repartes el periódico?

Respuesta: Empecé esporádicamente, con días sueltos, y luego ya me quedé fija. Llevo unos dos años y reparto justo al lado de mi casa, en el barrio de Bac de Roda. Los lectores son mis vecinos.

P: ¿Cómo fue volver tras el parón por la pandemia?

R: Fue un momento, creo, agridulce. Me encantan los yayos, todos te dicen cosas y conoces un poco de cada persona, así que por ese lado me dio una alegría increíble verles porque son mis abuelos que vienen a cogerme los periódicos. La pena era cuando alguno no venía, ya te imaginabas por qué podía ser.

Y, por otro lado, sentí miedo, la parte agria era esa sensación de que hubiera tanto contacto. Notaba que la gente, sobre todo si no era muy continua de cada día, cogía el periódico como con dos dedos. Acabé harta de escuchar el "¡Bienvenida! ¡Qué alegría volver a verte!" [risas].

P: ¿Has notado diferencias en el reparto?

R: No es igual que antes. Hay menos gente y algunos se cogen una bolsa de plástico para coger el periódico.

P: ¿Hablas de tus yayos, quiénes son?

R: Bac de Roda es un sitio con mucha gente mayor, cuando reparto ellos están paseando. Luego se juntan con quienes van a trabajar y cogen el metro, los padres y madres que llevan a sus hijos al colegio que hay aquí cerca... Pero paseando siempre están mis yayos.

P: ¿Mantienes una relación especial con alguno de ellos?

R: Sí, pero no es de esta zona, es de cuando repartía en otro sitio. Es un señor muy mayor, tiene casi 100 años, con el que sigo manteniendo el contacto. Lo llamo y le pregunto cómo está, ahora no le veo porque no es de este barrio. Es más bonico...

P: ¿Cómo te demuestran su cariño?

R: A mí siempre me preguntan que si quiero un café y hay una señora que todos los días, sin falta, me trae un caramelo y se lo cojo sin duda.

P: ¿Qué significa el periódico para el barrio donde repartes?

R: A parte de lo obvio, que es estar informado, creo que para mis yayos es una manera de socializar entre ellos y tener una rutina, una excusa para salir de casa. Ellos ya están esperándome cuando llego de madrugada, están ahí antes que yo.