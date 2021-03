PSOE y Podemos avanzan para frenar los desahucios sin alternativa pero la regulación del alquiler sigue bloqueada

La negociación de la ley de vivienda no consigue desencallarse, aunque hay ciertos avances tímidos. Este jueves, PSOE y Unidas Podemos volvieron a reunirse para retomar las conversaciones tras tres encuentros consecutivos terminados en fracaso, pero de nuevo fueron incapaces de alcanzar ningún acuerdo en lo relativo a la regulación del precio de los alquileres. No obstante, en esta reunión sí han comenzado a producirse algunos progresos para "frenar" los desahucios de personas que vayan a quedarse en la calle, una prohibición que ahora mismo está vigente de forma temporal hasta el fin del estado de alarma.

Fuentes de Unidas Podemos denuncian que, de nuevo, el PSOE ha acudido a la reunión de este jueves sin ninguna propuesta por escrito para cumplir el pacto de regulación de los alquileres, una actitud que ya molestó mucho a los morados en los anteriores encuentros pero que los socialistas consideran normal y la mejor vía para llegar a un pacto. Sin siquiera un borrador, la negociación sigue en pañales pese a que ya se ha incumplido el plazo inicial, ya que el acuerdo era llevar el proyecto de ley al Congreso en febrero.

Las posiciones siguen estando igual de alejadas. Unidas Podemos plantea dar a comunidades y ayuntamientos la capacidad de limitar el precio de los alquileres en determinadas zonas e insiste en que este fue el mecanismo que se acordó en octubre, mientras el PSOE apuesta solo por poner en marcha incentivos fiscales para propietarios que bajen los precios. Y eso que el Gobierno en pleno volvió a comprometerse por escrito el pasado martes a poner en marcha "mecanismos de contención o eventual bajada de los precios" de los alquileres en "zonas tensionadas".

El único de los asuntos principales de la ley de vivienda en el que sí hay avances es el de los desahucios. Fuentes de Unidas Podemos explican que la idea sobre la que están trabajando con el PSOE es que la ley de vivienda establezca un "mecanismo" en "términos similares" al que está en marcha durante el estado de alarma, que decae el 9 de mayo y que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, calificó de "excepcional" cuando lo presentó.

El Gobierno prohibió el pasado diciembre los desahucios de familias consideradas vulnerables por los servicios sociales que puedan demostrar que tienen problemas económicos por encima de un determinado baremo. Actualmente, para poder ejecutarse el desalojo de una familia en esta situación, la comunidad autónoma debe facilitarle un techo alternativo (no valen, según el Ejecutivo, alojamientos del estilo de albergues). Si la administración no es capaz de realojar al desahuciado, ahora mismo la familia puede quedarse en su residencia aunque no pueda pagarla.

"Se está acordando que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales", abundan fuentes de Unidas Podemos, que señalan que "estos determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional digna".

