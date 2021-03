Zahara pide disculpas tras ser tachada de "trásfoba" por su última publicación: "Es dañina, me arrepiento enormemente"

La cantante Zahara ha pedido disculpas públicamente por el contenido de su última publicación en Instagram después de que un grupo de usuarios en las redes sociales la haya tachado de "tránsfoba". La artista se ha convertido en trending topic en Twitter, donde, después, ha emitido un sentido comunicado.

La intérprete había publicado una fotografía en el interior de un baño público para mostrar un cartel. "Si puedes leer esto mientras meas es posible que te hayas equivocado de baño. El baño de chicos está bajando las escaleras", rezaba el texto, el cual algunos internautas han asociado con un mensaje de tinte tránsfobo en un momento en el que el borrador de la Ley Trans está dando mucho que hablar.

El hecho de que la cantante haya compartido estas palabras ha generado una retahíla de críticas, pues han sido muchos los internautas que la han llamado "TERF", un acrónimo en inglés cuya traducción es la siguiente: feminista radical trans-excluyente. Este término se ha utilizado para señalar de forma despectiva a escritoras como Lucía Etxebarría o Laura Freixas, ya que se declaran contrarias a la propuesta del Ministerio de Igualdad. Sin embargo, Zahara se desvincula de este grupo, tal y como ha explicado unas horas después.

Cariño se te ha escapado un poquito de transfobia pic.twitter.com/rS9Q8XRhS1 — 👄 (@NatillasDanonee) March 4, 2021

En su comunicado, avanza que se siente arrepentida por el "trasfondo" de su storie ya que no lo había publicado con la intención de discriminar a ningún colectivo. "Lo he borrado porque no estoy de acuerdo con él. Ahora veo lo dañino del mismo y me arrepiento enormemente de haberlo compartido", ha reconocido.

La compositora andaluza asegura que está del lado de "las personas que sufren o que han sufrido discriminación. De todas las personas que luchan para conquistar sus derechos y libertades". Así, afirma que sus canciones son "un espacio seguro donde cada persona pueda ser y expresarse libremente".

En este sentido, Zahara ha revelado cuál era la verdadera intención que había detrás del post: "Cuando lo leí solo pensé en que todo el mundo podía mear sentado". "Jamás pensé que me encontraría en la posición del que hace daño", añade en las siguientes líneas.

"Momentos como este me hacen ver que todavía estoy aprendiendo y cómo de manera involuntaria repito patrones hirientes que que hay que dejar atrás. Con esto quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las personas trans que a día de hoy siguen peleando para que sus derechos sean reconocidos", ha zanjado.