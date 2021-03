La consejera de Igualdad propugna que el feminismo "no es una moda efímera" sino la lucha de muchos años

De este modo se ha pronunciado durante el pleno institucional que con motivo del Día Internacional de la Mujer han celebrado las Cortes autonómicas, sesión que confía en que sirva de altavoz en la lucha por la igualdad en todos los ámbitos.

En esta línea, ha felicitado a la Cámara tanto por la elección de las asociaciones que han servido de altavoz como por la celebración de este novedoso pleno, en un año en el que "no se pueden llenar las calles de colores, sonidos, música y gritos para visibilizar las reivindicaciones". "No debe ser así, pero hay que visibilizar que el camino por la igualdad, aunque hemos avanzado mucho, es arduo y queda mucho trecho".

Por ello, y pese a incidir en que "el feminismo "no es consecuencia ni de una moda efímera ni de un contexto actual, sino una lucha con una larga historia", ha defendido que el feminismo "no es sectario ni se mira su propio ombligo".

De ahí que, tras asegurar estar de acuerdo con la portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo, haya añadido que "no debe haber nadie que reparta carnés de feministas". "Es incluyente. Cabemos todas y caben todos. Es lo justo y lo necesario, porque las conquistas por la igualdad no son irreversibles y por ello precisan de la complicidad de la ciudadanía, las instituciones y los partidos políticos".

"Hoy tenemos riesgos. Hay partidos que no defienden este camino y hay parte de la sociedad que no comprende la necesidad de seguir luchando en un país donde tenemos derechos legislativos por igual. Me preocupa que haya mujeres con responsabilidad política que digan que no son feministas y que digan que el feminismo no es nada, porque ha sido desde hace 300 años la defensa de la justicia, la lucha por igualdad y querer compartir el mundo y la vida con los hombres".

Por ello, y tras advertir de que hay "muchos riesgos", la consejera de Igualdad ha incidido en la necesidad de segur trabajando los 365 días del año, y no solo el 8M, para acabar con la brecha laboral, los techos de "hormigón", la temporalidad o que las pensiones de las mujeres sean menos cuantiosas que las de los hombres.

NO USAR EL 8M COMO ELEMENTO TRANSMISOR DEL COVID

De igual modo, la consejera ha agradecido tanto a la Junta de Portavoces, como a la Mesa y a los tres grupos parlamentarios que la conforman la celebración de este pleno, incluso ha acogido con buen talante las críticas que la portavoz del PP, Lola Merino, ha lanzado contra el Ejecutivo regional y su presidente, Emiliano García-Page.

"En esta Cámara hay libertad de expresión y criticar al Gobierno es necesario y nos viene hasta bien para que nos espabilemos", ha admitido la también portavoz del Gobierno castellanomanchego que, no obstante, ha lamentado que la parlamentaria 'popular' haya arremetido contra las celebraciones del 8M del pasado año.

"No me ha gustado mucho que se mencione el 8 de marzo, aunque no lo haya acusado directamente de la trasmisión del virus", ha dicho Fernández, que sí ha criticado que Merino haya aludido a esas manifestaciones y no haya hecho mención a las ferias que se estaban celebrando en Ifema, a los partidos de fútbol, al congreso de Vox o a las posteriores manifestaciones de agricultores.

"Quienes estábamos en el Gobierno de España y en de las comunidades autónomas, así como las asociaciones convocantes no pretendían que se expandiera el virus. No señalemos el 8 de marzo porque es injusto. Bastante ha sufrido el feminismo y bastantes ataques, vilipendios, insultos y vejaciones hemos sufrido las mujeres a cuenta del 8M. No es justo ni señalarlo ni un poquito. La libertad que teníamos en ese momento para ir a la calle, al fútbol o las discotecas es la ansiada libertad a la que queremos volver una vez venzamos la pandemia", ha apostillado desde la tribuna la responsable regional de Igualdad.

Dicho esto, se ha mostrado convencida que de "se ve la luz al final del túnel", gracias a la ciencia y en gran medida gracias a las mujeres científicas como Margarita Salas, precursora de que hoy exista una prueba como la PCR que detecta el COVID.

LOS COLECTIVOS FEMINISTAS TOMAN LA PALABRA

En el acto han tomado la palabra varias mujeres de distintos ámbitos sociales de toda la región, empezando con la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y provincia, Toñi Pastrana, quien ha defendido que las mujeres son "una parte esencial de la sociedad y tienen que levantar la voz". "Si nosotras paramos, para el mundo".

A continuación, Elisa Fernández, presidenta de Fademur, ha reclamado para llegar a la igualdad "fomentar el emprendimiento y el autoempleo de las mujeres que viven en pequeños municipios de Castilla-La Mancha"; mientras que Ani Hinchado, de la Asociación de Mujeres Opañel, ha desgranado el trabajo de su entidad en la lucha por la igualdad y la perspectiva de género en el mercado laboral.

De su lado, Irene Chumillas, de 1,2,3 Educafem, apelaba como maestra de Infantil del colegio Santa Ana cómo los más pequeños son "la base del futuro", defendiendo igualmente el papel de hombres que se desmarcan del "aplastamiento patriarcal" y que luchan de la mano de las mujeres.

Ha cerrado la ronda Inma Haro, del colectivo de Mujeres Artistas de Guadalajara, quien abogaba por que el discurso feminista se ha de sustentar "en el valor de la educación y en lo que se aporta a los alumnos", algo para lo cual considera necesario implementar la educación artística en todas las etapas del aprendizaje.

LA IGUALDAD, ESPACIO COMÚN

Ha sido el presidente de la Cortes, Pablo Bellido el que, volviendo a tomar la palabra, ha puesto el punto y final a esta sesión extraordinaria, valorando que el Parlamento autonómico, con reivindicación y discrepancia, se haya tornado en un espacio común por la igualdad.

"Espero que este acto emocionante se repita en el futuro y sea inspiración para nuestro quehacer parlamentario", ha rematado.