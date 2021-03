Marta López Álamo se pronuncia sobre Anita Matamoros y su conflicto con el apellido de su padre

Marta López Álamo, pareja de Kiko Matamoros, acudió al evento de los premios Climate Leaders 2021. La difusión que tiene en las redes sociales, con más de 240.000 seguidores, la ha impulsado a dar un paso adelante y dar voz a problemas tan acuciantes como el cambio climático.

“Hago todo lo que puedo por concienciar respecto a este problema, por el que, probablemente, nos carguemos el planeta si no ponemos remedio pronto” declaró a los medios de comunicación que cubrían el evento.

El rato que estuvo hablando con la prensa, la influencer pudo pronunciarse sobre el conflicto que su pareja tiene con su hija Anita Matamoros, la menor de sus cuatro retoños, que ha declarado que el apellido de su padre la perjudica.

Marta se ha mostrado algo reticente a hablar del tema, pero finalmente ha declarado que: "El apellido a veces puede perjudicar. A mí me ha perjudicado muchas veces ser novia de Kiko, depende de en qué trabajos. Por ahí la puedo entender un poco".

Sin embargo, también dejaba claro que "el apellido de su padre la ha beneficiado mil por mil, en muchas cosas", añadiendo que no cree que la joven haya querido decir lo contrario en ningún momento.

La modelo también espera que la relación entre padre e hija mejore y vuelvan a retomar el contacto. De lo que no tiene queja es de su noviazgo con Kiko Matamoros, con el que ha celebrado dos años de relación hace unos días.

Ante los rumores de boda, López Álamo ha confesado que si está con él es porque quiere todo con él, pero que la situación de la Covid-19 no invita a que eso pase. "Obviamente tengo pensado tener familia con él, casarme con él en cuanto sea posible. En cuanto me pida matrimonio, que todavía no me lo ha pedido", afirmaba ante los medios de comunicación.

"Yo no estoy con una persona si no quiero todo con ella. Estoy con él porque lo quiero y lo quiero todo con él", añadía. Dejando claro sus sentimientos, especialmente, a aquellos que no confiaban en que su relación fuera a llegar muy lejos.