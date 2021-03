Vox lamenta que se prohíban las marchas del 8M porque defiende el derecho de manifestación, aunque no iría

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado este jueves que no comparte la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir todas las marchas previstas para el próximo 8M con motivo de la celebración del Día de la Mujer, ya que su partido defiende el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse "por cualquier motivo".

En rueda de prensa en el Congreso, Espinosa de los Monteros ha manifestado su deseo de que los políticos "dejaran de trasladar a los españoles la resolución de los problemas" y fueran capaces de atajar el avance de la epidemia, para permitir con ello las manifestaciones "de uno u otro signo".

"No acudiríamos, pero nos parece bien que la gente se manifieste", ha insistido no sin apuntar que "no es de las cosas" que más preocupan a Vox en la actualidad, pero subrayando su respeto al derecho de manifestación de los ciudadanos.

La decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid afecta a todas las convocatorias de manifestaciones y concentraciones previstas para el domingo 7 y el lunes 8 de marzo de 2021 en la región. Según ha explicado, ha tomado la decisión por motivos de salud pública, teniendo en cuenta que la Comunidad es una de las zonas con mayor incidencia del Covid-19.

Rufián también lo critica

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha criticado que en Madrid "haya toros", se celebren mítines o se "contemple la posibilidad" de que la gente vaya al fútbol, pero las manifestaciones del 8M generen "tanta polémica".

Preguntado por los medios sobre la prohibición, Rufián ha denunciado que "en los últimos años" se está produciendo un "ataque" al feminismo "de manera más encarnizada". En su opinión, "lo dramático" es que esto suceda mientras "los 52 de Vox niegan que se asesine a mujeres por decenas cada año" en España.

Según Rufián, las manifestaciones del Día de la Mujer deben de "seguir", aunque con "autorización sanitaria". En este sentido, ha explicado que su formación acudirá a "todas" las iniciativas "autorizadas por las autoridades sanitarias" que se celebren el 8M.