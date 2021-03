Igea culpa a Tudanca de comprar voluntades, dice que no hay Tamayos en Cs y le achaca no estar en la Junta por cobardía

Igea ha respondido de este modo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a las declaraciones realizadas por el líder socialista en torno a esta posible moción de censura. "Presumir públicamente de que uno va comprando voluntades no es lo que esperan los ciudadanos de los políticos, si uno tiene que poner una moción de censura no compra voluntades sino que explica en la sede de la soberanía popular cuál es su proyecto de futuro", ha señalado.

Así, ha afeado al líder socialista que "vaya con la chequera por delante" para ver si encuentra "a alguien" que le apoye y ha señalado que esto demuestra que el nivel político del PSOE en la Comunidad es de "Chiquito de la Cazada".

Francisco Igea ha defendido la "moral y decencia" de los doce procuradores de Ciudadanos en las Cortes, al tiempo que ha insistido en que dentro de la representación de la formación naranja en el parlamento "no hay ni un solo señor que se apellide Tamayo".

"Quien está sometido a una moción de censura en su Congreso es Tudanca y lo que hace es ganarla comprando voluntades de quien no va a vender su voluntad", ha lamentado, tras lo que ha recordado que el líder socialista no ha hablado con la responsable nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ni con el portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, David Castaño, ni con él mismo como vicepresidente de la Junta.

Para Igea la actitud de Tudanca desvela un "grado de desesperación indigno", al tiempo que ha asegurado que personalmente tenía al líder socialista como una personas "sensata y un poco más coherente".

De este modo, el vicepresidente se ha remontado en su intervención a las negociaciones que tuvieron lugar hace dos años para conformar Gobierno en la Comunidad y ha señalado que lo único que arrebató la Presidencia a Tudanca fue "su cobardía".

"Algunos nos levantamos en nuestra Ejecutiva y defendimos nuestra posición, usted no está aquí porque no se levantó y no cuestionó las políticas de alianzas de su partido", ha señalado, tras lo que ha reiterado que él "afortunadamente" no logró su propósito de pactar con los socialistas.

"El tiempo ha demostrado que estaba equivocado, no sé que hubiera sido de esta Comunidad gestionada, en un momento tan duro, por unos personajes que están dando un espectáculo como este", ha zanjado.