Cvirus.- Oltra destaca la importància de la vacunació de cuidadors familiars: "Són la nostra residència més gran"

Oltra s'ha pronunciat d'aquesta manera abans de participar en l'Ajuntament de València en la presentació dels cupons de l'ONCE amb els quals es commemora enguany el Dia Internacional de les Dones i les Falles, preguntada per l'inici de la vacunació a eixe col·lectiu de cuidadors no professionals.

"Hui comença la vacunació entre les persones cuidadors familiars, les que no són professionals", ha confirmat la responsable autonòmica, que ha exposat que es comença "pels menors de 56 anys" per un tema de "logística de la vacuna".

Mónica Oltra ha destacat que s'arribarà "a vacunar a totes eixes persones que cuiden i que són imprescindibles". "Són la nostra residència més gran. Tenim més de 60.000 persones que cuiden a sa casa", ha precisat, al mateix temps que ha ressaltat que "si falla el cuidador, falla l'atenció a la persona" que la necessita.

"Per açò era tan important incloure'ls en aquest grup i hui mateix comencem a vacunar-los", ha insistit la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Preguntada per si la Generalitat es planteja flexibilitzar algunes mesures d'accés a les residències de majors quan els usuaris i els treballadors estiguen tots vacunats, Oltra ha afirmat que "quan estiguen totes les residències i totes les persones vacunades amb la segona dosi" i després que "haja passat una setmana per a aconseguir el nivell òptim d'immunització, es traurà una nova resolució".

"NIVELLS D'ALERTA"

No obstant açò, la vicepresidenta ha assenyalat que "la resolució actual ja és flexible i va en funció dels nivells d'alerta". "El que són eixides de les persones residents o visites a les persones residents no té tant a veure amb la vacuna com amb el nivell epidemiològic de cada municipi", ha explicat.

Mónica Oltra ha dit que "per tant, ja tenim una resolució flexible" i ha detallat que el que es farà quan es tinga "tota la xarxa vacunada és tindre en compte la vacunació en la pròpia normativa".