Coronavirus.- Puig recorda que no hi ha Falles ni Magdalena i "no pot haver-hi festes paral·leles"

"No pot haver-hi festes paral·leles", ha recalcat en roda de premsa a Castelló de la Plana, remarcant que la recomanació es basava en les recomanacions de Salut Pública i era "la via correcta" a nivell jurídic perquè depèn dels consells escolars.

Puig ha sostingut que pensaven que era "raonable" que tot el relacionat amb la festa quedara posposat, com les vacances. "Si han decidit una altra cosa, solament demane màxima responsabilitat", ha asseverat, per a evitar situacions que perjudiquen el conjunt de la ciutadania.

Ha posat l'accent que "és evident" que en 2021 tampoc hi ha Falles ni Magdalena encara que li agradaria, amb el que "no pot haver-hi comportaments adossats a la festa". "Enguany no pot ser", ha emfatitzat, "ara fer les coses bé es tracta que no hi haja festes".

Preguntat per la confusió dels pares, Puig ha remarcat que és un procés on "cadascun assumeix la seua responsabilitat" i ha descartat donar-li més importància. L'objectiu, ha insistit, és que eixos dies hi haja "una atmosfera que no tinga res a veure amb el que en el passat van ser les 'no festes' que es van realitzar a la Comunitat Valenciana i a Espanya", en relació a Nadal.

I sobre per què va tardar 15 dies a llançar la recomanació des de la petició de l'Ajuntament de Castelló, s'ha limitat a recordar que "decideix qui correspon" i que la Generalitat va tractar d'actuar en funció de la seua responsabilitat. "No vull contribuir gens ni mica en què hi haja cap tipus de confrontació", ha subratllat.