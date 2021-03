Coronavirus.- Puig assegura que els estrangers que viuen a la Comunitat Valenciana seran vacunats "quan els corresponga"

"El nostre objectiu és vacunar a tots", ha resolt preguntat per la intenció de la Junta d'Andalusia de no vacunar els estrangers que no tinguen regularitzada la seua situació a Espanya, en roda de premsa en la Casa dels Caragols juntament amb la ministra Teresa Ribera.

Puig, després de recordar que els grups de vacunació els estableix el Ministeri de Sanitat, ha garantit que "per descomptat" es vacunarà a les persones d'altres països que viuen a la Comunitat Valenciana. Açò sí, ha remarcat que l'ordre que se seguirà en aquest grup de població encara no està definit.

De moment, la Conselleria de Sanitat està acabant amb la segona dosi del primer grup (persones més vulnerables, residents, treballadors d'hospitals i altres sanitaris) i aplicant la primera a les forces i cossos de seguretat. "Anem a continuar aquest procés", ha subratllat.

És una cosa que Puig pretén abordar aquest mateix dijous amb la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, per a "veure de quina manera les empreses poden cooperar per a vacunar el més ràpidament possible en la vacunació massiva a partir d'abril". "Quan hi haja vacunnes, volem que s'immunitze tota la població", ha insistit.