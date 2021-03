Calero: "No tenim res que ens puga fer veure que hem de suspendre les concentracions" del 8M

Calero, que ha assistit a la presentació a València de l'Estratègia Espanya Nació Emprenedora, ha recordat que el dret a la manifestació és "un dret fonamental" que "no es pot prohibir així perquè sí" i, per tant, ha recalcat que les concentracions es comuniquen i només si hi ha un informe "desfavorable molt justificat" es prohibeixen. "No cal aprovar-les, només es comuniquen, i en tot cas només si hi ha un informe negatiu es prohibeixen", ha insitido.

"Per tant, jo no puc en aquest moment prohibir cap concentració", ha insistit, i ha detallat que, en el cas de la Comunitat Valenciana, s'ha comunicat una quantitat de concentracions "xicotetes" en les quals no consta cap informe desfavorable ni de Sanitat ni de les Forces i Cossos de Seguretat.

Fins a dimarts passat, Delegació de Govern havia rebut la comunicació d'un total de 43 concentracions amb motiu del 8M, a València i Alacant i, de moment, cap comunicada a Castelló. Es tracta d'actes i concentracions en diversos punts de les ciutats, on hi haurà aforament limitat i amb format similar al que es va dur a terme el 25N.