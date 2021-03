Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer Padilla, se han unido para lanzar un proyecto muy especial para ellas. Hace dos años la familia decidió abrir una boutique en Zahara de los Atunes, pero ha sido ahora que ambas mujeres han dado el paso para meterse de cabeza en el mundo de la moda.

La presentadora de Sálvame y la influencer, presentaron su firma de moda No Ni Ná, con una colección de accesorios como bolsos, carteras y complementos hechos a mano de manera artesanal en Ubrique, Cádiz.

No Ni Ná nace como una marca de slow fashion 100% made in Spainque representa una inyección de energía positiva y reúne los sentimientos de Paz y Anna de lo que consideran su hogar y sus raíces: Zahara de los Atunes.

El color dorado de la arena, el turquesa de sus aguas, el fucsia que representa el amor hacia esa tierra... se encuentran presentes en una colección que trasmite luz, frescura, cultura, tradición, diseño y calidad.

Según comenta Anna, "No Ni Ná es la reivindicación a los días malos, a la gente que no cree en ti, que intenta hacerte daño. Es mi forma de decirle al mundo que yo puedo hacer lo que me proponga. Me encantaría trasmitir eso en cada pieza y repartir por el resto del mundo la esencia de mi tierra. Porque todo el mundo que conoce Zahara necesita volver y quiero que estos bolsos sean una manera de teletransportarse".

Cada pieza está fabricada y trabajada de manera artesanal, una a una, en todos los procesos: desde el corte hasta la costura y remate manual de todos los detalles. En cada una se invierte entre 4 a 6 horas de proceso de fabricación y pasa por las manos de alrededor de 14 artesanos.

El material principal es la piel napa natural de cordero español, acompañado de algodón ecológico en el forro y las fornituras de metal en acabado oro.

Madre e hija con gustos diferentes pero con un objetivo común se han embarcado en la aventura de crear una nueva marca de moda con diseños atemporares y de calidad, mezclando la tradición, familia e historia con la luz, alegría y el toque canalla que las caracteriza con el propósito de hacernos llegar un pedacito de lo que ambas denominan "nuestro paraíso".