Ribera assenyala que per damunt de qualsevol decisió sobre la central nuclear de Cofrents prima la seguretat

La vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha assegurat aquest dijous que per damunt de qualsevol decisió sobre la pròrroga sol·licitada per la central nuclear de Cofrents (València) per a seguir explotant les instal·lacions fins al 2030 estarà la seguretat del funcionament, del desmantellament i del subministrament.