Precintada la tienda de animales de Barcelona donde se hallaron cachorros muertos en un congelador

El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el cese cautelar inmediato a la tienda de animales "Ladridos" situada en el distrito de Nou Barris, después de realizarse una inspección la semana pasada y detectasen diferentes incumplimientos de la normativa. Esta medida se añade al expediente sancionador que está en curso de la Ordenanza de Protección, Tenencia y venta de animales.

La primera inspección realizada la semana pasada por parte de la Guardia Urbana, detectó animales enfermos que estaban a la venta y 18 cadáveres en un congelador que no figuraban como animales muertos en el libro de Registros del establecimiento.

También abrieron diligencias al hecho que la veterinaria contratada para este comercio, no tiene el título convalidado del Estado Español y no está colegiada. Por consiguiente no podía ejercer la práctica veterinaria ni instalar microchip a los animales como han estado haciendo hasta ahora.

A parte de las denuncias interpuestas por parte de la Guardia Urbana, se añaden también diferentes clientes que afirman haber comprado animales enfermos de esta misma tienda.