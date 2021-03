Arrimadas (Cs) dice que "la fórmula naranja de Aragón es la que funciona" y propone a Sánchez que la replique

Arrimadas ha visitado esta mañana Zaragoza, donde se ha reunido con el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, quien ha cerrado varios acuerdos con Cs -que está en la oposición- durante esta legislatura, entre otros los Presupuestos de 2021.

Ha defendido la "política útil" y ha emplazado a "dejar de lado los intereses de partido, y más en plena pandemia" para "llegar a acuerdos y aportar soluciones", lo que Cs ha conseguido en Aragón e intenta "hacer a nivel nacional".

Inés Arrimadas ha manifestado que Cs hubiera querido que Sánchez siguiera "el ejemplo de Lambán", por lo que le tendieron la mano desde "la parte moderada del hemiciclo" del Congreso de los Diputados, pero "prefirió a Esquerra y a Bildu".

Sánchez "ha preferido coger la mano de Otegi y Rufián", ha criticado la presidenta de Cs, para quien muchos socialistas deberían preguntarse por qué, considerando que es "mucho mejor" estar "en manos de un partido constitucionalista, moderado, regenerador y llegar a acuerdos que no en manos de dos partidos cuyo objetivo es destruir este país", a lo que ha añadido que "si ha cogido la mano de Otegi y Rufián no es porque no tuviera otra opción, sino porque no ha querido".

Al respecto, ha recordado que este año se celebra el 275º aniversario del nacimiento del pintor aragonés Francisco de Goya, y ha dicho que Cs no quiere "que se siga replicando esa España a garrotazos que pintó", sino "una España dándose la mano desde el centro, de consenso, en tiempos tan difíciles como estos".

"Ante los extremos pongamos moderación, ante los populismos, políticas sensatas y ante los enormes retos de España, acuerdos y soluciones de centro para todos los españoles", ha zanjado.

BUENA SINTONÍA CON LAMBÁN

Inés Arrimadas ha celebrado que hay "muy buena sintonía" entre Cs y Lambán y que el partido naranja ha demostrado que es "útil" ya que ejerce "una oposición responsable desde el principio", ha tendido la mano al Ejecutivo de forma "exigente" y ha obtenido una "buena respuesta" de Lambán.

"Hemos conseguido cosas desde la oposición mientras otros critican y no consiguen nada", ha continuado Arrimadas, quien ha elogiado los "sellos naranjas" de los Presupuestos de Aragón. Entre estos ha mencionado la congelación de impuestos, el blindaje de la enseñanza concertada y la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa para "luchar contra el Aragón del 'vuelva usted mañana" y que "va a suponer un antes y un después para la economía de familias, negocios y pymes".

También ha destacado las ayudas a autónomos y pymes, aunque "un Gobierno autonómico puede llegar adonde llega", por lo que es necesario -ha considerado- que el Gobierno de España apruebe "un paquete ambicioso de ayudas directas, que necesitan muchos autónomos y pymes para poder aguantar". Arrimadas ha mencionado otras medidas, como el apoyo a la digitalización y a la ganadería extensiva.

Ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza aprueba este miércoles los Presupuestos de 2021, que serán "buenos" para los vecinos de la ciudad, destacando el "ambicioso" plan local de comercio, mientras que en el caso de la ciudad de Teruel se han incorporado varias enmiendas al Presupuesto municipal pactadas con el Gobierno. "Estamos muy orgullosos del trabajo" de Cs Aragón, ha recalcado Arrimadas, quien trabaja para que "se consiga en otros lugares de España".

También ha aseverado que el voto a Ciudadanos en la oposición "vale triple porque da sensatez, exigencia, centralidad y moderación", animando a "ser útiles donde estemos en cada momento".

Inés Arrimadas ha señalado que PP y Cs "son dos partidos muy diferentes", lo que "en Aragón se ve bien", en alusión al "diferente" papel que realizan estando ambos en la oposición. Ha apostillado que "Cs no va a solucionar los problemas existenciales del PP" y seguirá trabajando "desde el centro, el liberalismo, la moderación y el consenso".

Por otra parte, ha expuesto que Cs ha tenido "subidas y bajadas", en alusión a las recientes elecciones autonómicas catalanas, y que en Aragón "este proyecto está muy vivo, es muy sólido, es necesario", de forma que "cada vez más ciudadanos ven la importancia de tener un proyecto de centro, reformista", destacando la "aceptación" que Cs tiene entre la ciudadanía en la región.

Se ha quejado de que PP y PSOE "no apoyan en nada" cuando están en la oposición, poniendo el ejemplo de los socialistas en el Ayuntamiento de Zaragoza y ha aseverado que "solo hay un partido que puede decir lo mismo en el Gobierno y en la oposición" porque pone por delante el interés general "sin complejos".

Por otra parte, Arrimadas ha rehusado valorar la moción de censura anunciada por el PSOE en Castilla y León. Ha comentado que tiene previsto visitar aquella Comunidad Autónoma "en próximas fechas" para reunirse con el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, y el equipo de Cs para "seguir trabajando".

"En un momento como el actual no podemos desviarnos por interés del PSOE", al que "le interesa mucho poner temas encima de la mesa antes que lo importante", como pedir un plan nacional de Semana Santa, ha agregado.