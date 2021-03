¿Sabes lo que es una tarifa eléctrica con discriminación horaria? Seguro que has oído hablar de que conocer cuándo es tu hora punta de consumo eléctrico puede ayudarte a ahorrar en la factura de la luz.

Esto es cierto a medias, ya que para conseguir ese ahorro necesitas que tus horarios punta de consumo coincidan con los horarios valle de las tarifas de discriminación horaria. Esto es así debido a que, en este tipo de tarifas, se paga menos en concepto de peajes, con lo que el precio del kWh es más barato, por el consumo realizado en determinadas horas, a cambio de pagar algo más el resto del día.

Existen por una razón: las compañías quieren descongestionar la alta demanda de electricidad en las horas pico, pero todavía no cuentan con gran aceptación entre la población debido, en gran parte, a su desconocimiento. Según un estudio de la OCU, solo el 5% de los clientes han apostado por este tipo de tarifas.

¿A ti te interesa una tarifa con discriminación horaria?

Existen varios motivos por los que podría convenirte el contratar este tipo de tarifas. A continuación, te exponemos algunos:

Para notar que pagas menos por la electricidad, solo es necesario que un 30% de tu consumo diario se produzca en horario valle (cuando menos gente usa la electricidad y más baja está). De hecho, según la OCU, la mayoría de los hogares españoles que no tienen contratada esta tarifa ya consumen un 50% en horario valle. Piensa que no es necesario cambiar de hábitos ya que algunos de los electrodomésticos que más consumen en casa, siguen haciéndolo por la noche (frigorífico, por ejemplo). Con la instalación de los nuevos contadores desde 2019, no te supone ningún esfuerzo extra cambiar tu tarifa, ya que los nuevos modelos son capaces de discernir el consumo eléctrico por horas. Esto, sin duda es una comodidad a la hora de decidirse a hacer el cambio, ya que activar la tarifa solo cuesta 9,04 euros, en concepto de derechos de enganche, que se paga una sola vez si al mismo tiempo se realiza un ajuste de la potencia. No hay que volverse loco ni salirse de las tarifas establecida y controladas, ya que la tarifa regulada PVPC también cuenta con esta modalidad y las comercializadoras la ofrecen. La diferencia está en que dentro de las horas baratas (valle) habrá horas más baratas que otras y dentro de las horas caras, ocurrirá lo mismo. Esto es así porque con el PVPC el precio de la electricidad va cambiando día a día y hora a hora

Además, es importante tener en cuenta que, aunque la comercializadora exija en algunos casos un mínimo de permanencia de un año, no se trata de un cambio irreversible. No supone ningún problema volver al anterior formato y no tendrás que tocar tu instalación eléctrica en ningún caso.