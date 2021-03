Laura Escanes responde a los rumores sobre un posible segundo embarazo

Su millón y medio de seguidores se quedaron algo perplejos después de que la influencer Laura Escanes solo titulara "El mar" una fotografía que parecía querer decir mucho más. Ya fuera por su pose, por la ropa holgada que lleva o por el tiro de cámara, lo cierto es que con el post la pareja de Risto Mejide parecía anunciar un nuevo embarazo. Y ahora, esos rumores han obtenido respuesta.

La catalana de 24 años (en poco más de un mes cumplirá 25) ha contactado con la revista ¡Hola! para contestar a estos rumores, que se podían comprobar solo viendo los comentarios que recibió su publicación: "¡Enhorabuena!", "¿Otro bebé en camino?", "¡Pues lo parece!", "Yo creo que está embarazada" o "Yo también pensé en embarazo, la foto es sospechosa".

La modelo, sin embargo, se ha mostrado tajante en este asunto: "No hay embarazo a la vista". De esta forma, se entiende, ni ella ni el publicista tienen entre sus planes el de ampliar la familia, toda vez que reconoce que, en el momento en que esté esperando un nuevo hijo, lo contaría, como ya hizo con Roma.

Es decir, que no descarta la opción, pero por ahora, con su hija, que no llega al año y medio de vida, están más que contentos, y como otros usuarios y bien conocedores de la autora del libro Piel de letra saben, al leer lo que pensaban sus followers se habrá reído a mandíbula batiente.

"Se estará partiendo de risa de leer los comentarios", "Si está embarazada ya lo dirá", "La gente preguntando si estás embarazada en 3,2,1..." o "Todas leyendo los mensajes y buscando la palabra embarazada. Estás muy guapa, lo estés o no", se podía leer en la publicación de su día de playa.

Es el segundo rumor importante que Escanes desmiente en poco tiempo, pues recientemente salió a la luz que estaba pasando una crisis con Mejide, algo sobre lo que se pronunció con bastante ironía: "No ha pasado nada. Estamos bien. No hay divorcio, podéis respirar tranquilos. He leído cada cosa...".