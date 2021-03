Bonig cree que "tendría que haber clase" los festivos escolares pero afea al Consell: "¿Alguna vez pueden adelantarse?"

Así se ha expresado Bonig este jueves en una rueda de prensa en la que ha criticado "lo que ha pasado con la Magdalena en Castellón y con las Fallas" que ha sido "tremendo" después de la recomendación del Consell de que se diera clase los días no lectivos.

Para Bonig, "tiene sentido no hacer clase cuando hay Fallas, pero no si no hay". Así, "en un momento tan complicado" en el que, pese a la "labor fantástica" de profesores, padres y alumnos, ha habido una "merma" por las clases no presenciales, debería darse clase esos días. "A la comunidad educativa se le puede compensar", ha considerado.

De hecho, ha apuntado el "problema de conciliación laboral importante" que generan estos días. Además, tampoco se ha mostrado partidaria de "que se conceda el horario de fiestas a la administración", ya que "hay mucha paralización".

Según Bonig, "todo el mundo lo entiende", y cree que es "necesario que todo el mundo esté trabajando para resolver problemas y necesidades".