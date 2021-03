L'Ajuntament de València proposa mantindre el 18 de març sense classe i moure al maig els festius escolars del 16 i 17

Així ho ha avançat la regidora d'Educació, Maite Ibáñez, que ha assenyalat que la nova proposta es produeix després de les últimes recomanacions sanitàries llançades des de la Generalitat perquè se suspengueren els festius escolars previstos per al març, atés que no se'n van a celebrar ni les Falles ni la Magdalena per a pandèmia de Covid.

D'aquesta manera, allò que es posarà sobre la taula és la possibilitat de mantindre el dia 18 de març com no lectiu i moure al maig -en principi als dies 3 i 4- els festius escolars del 16 i 17.

Ibáñez ha comentat que aquesta proposta es va revisar en la comissió mixta de seguiment de la pandèmia celebrada el dimarts entre la Conselleria de Sanitat i l'Ajuntament, on "també es va valorar l'esforç de la comunitat educativa en un curs tan complex i la necessitat que hi haja un període de descans al març, encara que siga més breu, així com respectant el propi calendari escolar que es desenvolupa a l'inici de curs".

"Aquesta vesprada decidirem entre tots i amb un consens qual va ser el resultat d'aquesta proposta", ha conclòs la responsable d'Educació en el consistori.