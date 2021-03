Solange Knowles, hermana de Beyoncé, revela que estuvo a punto de morir hace dos años

El primero de marzo de 2019 la cantante Solange Knowles sacaba a la luz su cuarto álbum, When I Get Home, que recibía muy buenas críticas por parte de la prensa especializada. Esta semana, por tanto, a la compositora de 34 años le tocaba echar la vista atrás y celebrar el aniversario de tan importante hito en su carrera.

Sin embargo, lo que no se esperaban sus seguidores (tiene cuatro millones y medio solo en Instagram) era que la hermana pequeña de Beyoncé, de 39, utilizase las redes sociales para informar un grave problema que enfrentó durante la concepción del disco y que casi le cuesta la vida.

Solange reconoció que durante las grabaciones de las canciones que componen When I Get Home ella misma estaba librando una batalla personal contra arias dolencias, entrando y saliendo continuamente de hospitales para buscar el mejor remedio y que su salud no se deteriorase más, algo que hubo momentos en que pensó que no conseguiría.

"Segundo aniversario del proyecto que cambió mi vida", comienza diciendo Solange, que acto seguido recapitula y explica: "Cuando comencé a crear When I Get Home estaba literalmente peleando por mi vida, yendo y viniendo de centros clínicos, con la salud agotada y el alma rota, pidiéndole a Dios que me enviara una señal no solo de que sobreviviría, sino también de que si me dejaba seguir con mi vida, vería la luz, signifique esto lo que sea que signifique".

La artista afirma que sí que empezó a hablarle [Dios] y que "la mitad del tiempo no sabía de dónde venía" su voz, pero que sintió que "tenía que abrir la puerta y honrarla". "No vi nada de lo que imaginaba ni sabía a quién le hablaba", afirma al mismo tiempo que habla de que inició entonces su viaje.

"Este proyecto me ha demostrado que una vez que abres esa puerta, no puedes retroceder. Creedme, he intentado decir 'no, solo estoy probando' tantas veces y ¡ja!. No me gusta hablar de mierda que no sé todavía muy bien así que no he hablado de ello durante este tiempo por eso", continúa, sin llegar a explicar cuál fue su problema de salud.

Solange, que asegura estar triste por mostrar el proceso pero quedarse callada al no revelarlo todo, argumenta que es ella quien está haciendo el trabajo "de responder las preguntas" que tiene en su interior "para sobrevivir". "A veces me hago la misma pregunta de muchas formas distintas. A veces me lleva años. He de honrar este momento", agrega.

La hermana de Beyoncé explica que algún día contará lo que ha descubierto, "la salvación de toda una vida" que ha comenzado y "el amor y gozo divinos" que ha experimentado por todo ese pasado que ha sobrevivido, "historias que había almacenado" en su cuerpo hasta que "este dijo no más".

"El reaprendizaje. El ajuste de cuentas. Este álbum me guio a todo ello. La vida ahora se ha vuelto antes de When I Get Home y después de When I Get Home. Estoy muy agradecida de que me hayan dado espacio y tiempo. Tan pero tan agradecida. Voy a estar celebrando toda la semana la llegada a casa", termina, refiriéndose al título del álbum.