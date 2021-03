Marta Peñate firma la paz con Lester y con su archienemiga, Patri: "Me ha cambiado el concepto sobre ti"

La televisiva Marta Peñate y su exnovio Lester Duque salieron durante once años antes de ir a La Isla de las Tentaciones 2, donde Marta Peñate le fue infiel a él y de donde Lester salió a su vez con una nueva pareja, Patricia, con la que Peñate ha tenido duros enfrentamientos en televisión.

Ahora, Marta y Lester conviven en el piso de Solos, de MiTele Plus y parece que el cariño que les unió en el pasado ha podido más que el rencor, pues se han hecho muchas confidencias y se han abrazado cariñosamente en varias ocasiones.

Hace poco les dieron la posibilidad de hablar por teléfono 15 minutos con quien quisieran y ambos eligieron hablar con sus parejas.

Marta salió a la terraza para hablar con su novio, el italiano Tony Spina. "Ya cada vez falta menos [para que salga del programa], vamos a hacer muchos planes juntos, te echo muchísimo de menos, te quiero mucho", la dijo el italiano, que tiene planeado viajar a Milán y grabar un videoclip en Barcelona.

Después era el turno de Lester, que hablaba con su novia, Patri. "Parece que Marta se quiere hacer tu amiga", le decía Lester a Patri, que a continuación le puso al teléfono con Marta.

"Se ve que no sentimos nada el uno por el otro, pero sí que queremos quedar bien. Lester me ha hablado de ti y mi concepto sobre ti ha cambiado, me ha hablado bien de ti".

"Deberías hacerle ir al gimnasio, que parece que el embarazado es él", le aconsejaba Marta, que ve a su exnovio más fondón.

"Te quiero agradecer que estás respetuosa, otras veces te he visto más sobreactuada y lo que veo ahora no me disgusta, espero que podamos llevarnos de forma cordial", le agradecía Patri a Peñate.

"Si algún día tenemos que salir a cenar, sola o acompañada, yo encantada, os deseo lo mejor del mundo", remataba la conversación Marta.