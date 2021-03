Uns pares valencians busquen ajuda per a pagar el tractament de mobilitat de la seua filla als EUA

"Durant deu anys, Lucía ha patit d'una tortura que no acaba: té dolors tots els dies, dia i nit i totes les setmanes", escriuen els pares en el missatge per a recaptar recaptació en GoFundMe per a realitzar el tractament a Arkansas, al sud dels EUA, durant l'estiu.

Quan tenia 11 anys, Lucía va patir una caiguda on es va colpejar un genoll. Açò li va portar a patir una estranya malaltia: distròfia simpàtic reflex, que va desembocar al seu torn en una distonia de torsió amb mioclònias (convulsos trastorns de moviment).

"Vos imagineu viure així? És horrible... De fet contar-vos que aquesta síndrome és denominada com 'la malaltia del suïcidi'", relata sa mare, Mercedes Roncero.

Per a poder sanar, Lucía requereix d'un tractament molt específic que a Espanya no han donat els resultats esperats, per la qual cosa van haver de buscar un fora del país.

Per mitjà d'aquest programa tracten de restablir el sistema nerviós central, la qual cosa redueix el dolor i augmenta la mobilitat en molts pacients amb aquesta disfunció cerebral, els qui "per primera vegada estan notant una millora".

No obstant açò, els pares són conscients que aquesta solució comporta una despesa econòmica a la qual no poden accedir, perquè a més del tractament han de solucionar els bitllets d'avió, l'estada o el transport.

"Lucía ha perdut la seua vida tombada tot el dia, xisclant i plorant a causa del dolor, insomni i prenent medicaments que no hauria de prendre un xiquet", agreguen els seus pares en una crida a la solidaritat: "Necessitem la teua ajuda per a canviar-li la vida a la nostra filla".