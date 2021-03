Sanidad insta a cerrar Comunidades, que los estudiantes no viajen y toque de queda a las 22.00 horas en Semana Santa

Después de que Gobierno y Comunidades se dieran este miércoles una semana más de plazo para consensuar las medidas anticovid en Semana Santa, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, reunida este jueves, ha propuesto que las Autonomías mantengan sus cierres perimetrales entre el 26 de marzo y el 9 de abril para limitar la movilidad durante las vacaciones de Pascua y evitar un rebrote que podría conllevar a la cuarta ola de la pandemia de coronavirus en España.

Según el documento, al que ha tenido acceso EFE, también se recomienda específicamente que los estudiantes universitarios no vuelvan al lugar de residencia familiar, cuando este se encuentre en otra comunidad autónoma o país, y que "se eviten todos los viajes que no sean necesarios".

Entre las propuestas, que serán trasladadas a las comunidades a fin de conseguir una respuesta homogénea de medidas para la Semana Santa, también está mantener el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas, y limitar las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de cuatro a seis personas.

El documento insiste en que las comunidades no bajen el nivel de alerta desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa "aunque los indicadores sean favorables" y, por ello, se pide mantener las medidas restrictivas establecidas en ese momento.

La Comisión de Salud Pública plantea en el documento la no celebración de eventos masivos "de cualquier índole" que impliquen aglomeración o concentración de personas.

Las ceremonias en espacios cerrados seguirán las normas de aforo y otras medidas establecidas en el documento de 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19' según el nivel de alerta de cada comunidad autónoma.

Además, se desaconseja expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes.

Sanidad argumenta estas propuestas en el hecho de que en Semana Santa todavía no se habrá inmunizado con la vacuna a una proporción suficiente de la población para conseguir una reducción significativa del riesgo. Por ello, dice, las medidas no farmacológicas de control de la transmisión seguirán siendo las principales medidas de salud pública para evitar una nueva ola epidémica. En este sentido, considera pertinente hacer una campaña institucional para evitar el relajamiento de comportamiento bajo el lema: "No 'salvemos semanas', salvemos vidas".

Cruce de acusaciones entre Comunidades

Este lema fue precisamente una de las frases que este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pronunció con énfasis durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: "Nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas", subrayó. La ministra aseguró que durante la reunión mantenida este miércoles con los consejeros de Sanidad la frase más reiterada ha sido la llamada a la prudencia y a la responsabilidad.

Por un lado, varias comunidades autónomas apuestan por limitar la movilidad entre distintos territorios en Semana Santa y algunas como Comunidad Valenciana ya se han puesto en contacto con las regiones limítrofes (Baleares, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña) para buscar ese frente común. Además, Castilla-La Mancha ha pedido expresamente a Madrid que se cierre perimetralmente para evitar las salidas de ciudadanos de zonas con una incidencia más alta a otras comunidades.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha descrito este jueves que el ambiente entre las Comunidades es "muy favorable" en relación con las medidas a adoptar de cara a la Semana Santa por la Covid-19: "Hay que hacer una hoja de ruta común sin confrontación. Estamos todos muy cansados y no estamos para generar más problemas a la ciudadanía".

Sin embargo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), no es partidaria "a priori" de cerrar la región en Semana Santa, ya que "abrir o cerrar una comunidad a estas alturas no soluciona nada".

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha dicho este jueves que el plan para la Semana Santa que se tiene que adoptar para evitar la propagación del coronavirus debe ser de obligado cumplimiento para toda España, aunque sería mejor que hubiese consenso entre las comunidades autónomas.

"Estamos por la labor del consenso y el mensaje único para toda España", ha abundado el consejero de Sanidad, quien ha agregado que todo el mundo quiere salir de la Semana Santa "lo mejor posible, es decir, que no nos pase como en Navidad, que teníamos unos datos incluso peores que los que tenemos ahora, pero fue mucho peor" cuando terminó el periodo festivo.