La huelga por los derechos laborales del personal no policial comienza este viernes

Así lo ha anunciado hoy CCOO en un comunicado, en el que ha explicado que en las oficinas del DNI cántabras trabajan cuarenta funcionarios a pesar de que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) establece 63.

Por lo tanto, en Cantabria faltarían por cubrir 23 puestos de trabajo: 17 en las dos oficinas de Santander, cuatro en Torrelavega y dos en Castro Urdiales, además de los de la Oficina de Extranjería.

Como ya ha denunciado CCOO, habitualmente estos puestos los cubren policías -al menos seis efectivos están realizando estas tareas en Cantabria, según cifra el sindicato-, "en detrimento de otros servicios públicos como la seguridad ciudadana, con un importante sobrecoste".

Además, la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) ha explicado que, desde 2009, está congelada las productividad del personal no policial tras una rebaja del 5% ese mismo año y, sin embargo, las de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía se actualizan cada año.

Respecto a los horarios de estos profesionales, la FSC ha denunciado que los de atención al público son superiores a los del resto de personal de la administración pública, con una hora de apertura ampliada en treinta minutos en el marco de la pandemia sanitaria y un horario de cierre establecido a las nueve de la noche en el caso de, por ejemplo, las oficinas de DNI.

CALENDARIO DE PAROS

El sindicato, que inició en junio una campaña de movilizaciones para exigir el cumplimiento de los acuerdos en la Administración General del Estado, ha anunciado paros parciales de dos horas en la Policía todos los viernes, desde el 5 de marzo hasta el 30 de abril.

Además, ha anticipado que, de ser necesario, convocará jornadas completas a partir de esa fecha y "hasta que se garantice el respeto a los derechos del personal no policial".

El sindicato ha aclarado que "no es una guerra contra el policía que hace el trabajo, si no contra el Ministerio del Interior y los mandos, que son quienes obligan a esa gente a estar ahí. Se prevé que en Cantabria la huelga va a ser mayoritaria y no se quiere".