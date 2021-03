Cvirus.- Puig veu un ambient "favorable" entre CA sobre les mesures per a Setmana Santa: "No ha d'haver-hi confrontació"

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en una entrevista a la cadena SER arreplegada per Europa Press en ser preguntat per la seua opinió sobre si hi haurà un acord entre les diferents comunitats autònomes per les mesures a adoptar per a frenar l'avanç del coronavirus en Setmana Santa.

El president, que s'ha referit a una tercera onada "increïblement dura", ha afirmat que la unitat d'acció de totes les comunitats és "fonamental", així com generar una atmosfera favorable a mantindre una situació de màxima precaució. "I cal fer-ho sense confrontació ni partidisme", ha advocat.

"Hi ha un ambient molt favorable per a l'acord. Totes les comunitats i presidents amb els quals he parlat tenen la convicció que ara podem accelerar la superació de la pandèmia", ha agregat.

En aquesta línia, Puig ha manifestat que queden mesos "molt complicats" amb amenaces de variants del virus "però cada dia s'està avançant en la vacunació". Per açò, ha advocat per un full de ruta comú "sense confrontació".

Preguntat per si considera "irresponsable" la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en indicar que no és partidària de tancar perimetralment l'autonomia en Setmana Santa, el president ha indicat que no està ací per a avaluar a ningú ni per a entrar en confrontació.

"Nosaltres volem que les persones, els madrilenys que tenen un gran afecte per la Comunitat Valenciana, puguen vindre més prompte que tard. Però en Setmana Santa no és oportú. Estic convençut que a l'estiu podrem trobar-nos", ha asseverat. "És moment de consolidar una bona situació que encara no és tot el bona que necessitem", ha postil·lat.

Així, interpel·lat per si considera imprescindible el tancament perimetral, ha indicat que "a major mobilitat, major contacte, major contagi". "No hi ha un receptari però sí qüestions en la pandèmia que han donat resultat", ha assenyalat.

I ha afegit: "A ningú li agraden les restriccions, empatitze amb la dificultat econòmica, però ara del que es tracta és d'arribar prompte a la superació de la pandèmia per a millorar l'economia, reactivar-la".

Al seu juí, "ara es tracta de posposar una necessària normalització, contacte". "El virus ataca allò que més estimem, és un virus quasi que va directament al cor de la nostra manera de ser i cal aguantar", ha advocat, després de recordar que la situació a la Comunitat Valenciana es va posar "difícil" al novembre i va ser augmentant de manera exponencial, "com també ha sigut ara la caiguda ràpida" després d'adoptar una sèrie de mesures.

FALLES I VACUNACIÓ

Puig, en relació amb les Falles i els dies festius en els centres educatius, ha indicat que si no hi ha festes, totes les qüestions adossades a les festes "haurien de també desaparéixer".

"Es tracta de generar una atmosfera de no festa. Hem de generar un espai de no festes més enllà que cada col·lectiu té els seus drets laborals que sempre cal respectar", ha asseverat.

D'altra banda, en relació amb els plans de vacunació a la Comunitat Valenciana, Puig ha explicat que tenen la dificultat de no saber en molts moments quantes dosis van a arribar a l'autonomia i "açò dificulta la planificació".

Considera que en les pròximes setmanes s'intensificarà el ritme de vacunació: "Estem preparats perquè a partir d'abril comencem amb la vacunació massiva mitjançant espais més grans i ordenats, i en això estem", ha dit.