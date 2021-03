Puig s'ha pronunciat en aquests termes en una entrevista concedida a la cadena SER i recollida per Europa Press en ser preguntat per la seua opinió sobre la vacunació contra la Covid-19 de les infantes.

El president ha assegurat no entendre "com es produeixen aquestes coses": "Em costa entendre que sabent la situació que viu el país, no es tinga la consciència i s'estiga tan allunyat de la quotidianitat, de la vida i dels ciutadans del país", ha sentenciat.