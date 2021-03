Innova.- El IV València Indie Summit arriba amb rècord de videojocs de tot el món

Aquest esdeveniment, amb accés gratuït amb registre i celebració online a causa de la situació, reuneix creadors independents de videojocs i atrau professionals i públic de tot el món.

L'objectiu és unificar els vessants artístic, industrial i comercial dels videojocs per mitjà de la formació i la mostra de projectes innovadors. Es tracta d'una trobada local que busca posar en valor el videojoc com a sector de referència de l'oci digital valencià, nacional i internacional.

Entre els 74 videojocs presentats eixiran els millors per a ser premiats el dissabte 6 a les 13 hores amb els València Indie Awards, anuncia el centre d'innovació Les Naus en un comunicat.

L'Indie Summit també permetrà conéixer per mitjà de taules redones l'impuls que donen les institucions al sector, on formar-se en videojocs a la Comunitat Valenciana o com convertir un estudi en una empresa.

Alguns dels ponents són David Rosa (Les Naus), José Luis Moreno (IVAC), Mónica Payá (IVACE), Javier Mateo (València Activa); institucions com ESAT, La Florida, UA, Lanzadera; estudis com Inverge, Chibig i Entalto; professionals de la talla d'Irene Preuss, Mario Palmero i Danae Forrellat.

"Més enllà del seu vessant lúdic, aquest sector pot servir-nos per a aprofundir i bregar amb problemes amb els quals tractem des de la innovació social, com l'obesitat infantil o les desigualtats de gènere", ressalta el regidor d'Innovació de València, Carlos Galiana.

El centre d'innovació Les Naus, de l'Ajuntament de València, organitza un any més junt el València Indie Summit juntament amb l'Associació d'Estudiants de Videojocs i València Interactive.